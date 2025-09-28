¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¡¢¿·¶Ê¡ÖÅô¤ò¸î¤ë¡×¤¬TV¥¢¥Ë¥á¡ØSPY¡ßFAMILY Season 3¡ÙOP¼çÂê²Î¤Ë¡¡2Ç¯È¾¤Ö¤ê¥·¥ó¥°¥ëÇÛ¿®¤â
¡¡¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¤¬¡¢47th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÅô¤ò¸î¤ë¡×¤ò10·î6Æü0»þ¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±³Ú¶Ê¤¬10·î4Æü¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡ØSPY¡ßFAMILY¡ÙSeason 3¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§GLAY¡¢ºÙÌîÀ²¿Ã¡¢BUCK-TICK¡¢¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¡Ä¡Ä¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î²»³ÚÀ¤³¦¤Ë¿¨¤ì¤ëÅ¸Í÷²ñ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ë
¡¡ËÜ¾ðÊó¤Ï¡¢ËÜÆü9·î28Æü¤Ë¥íー¥½¥ó¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥·¥Í¥Þ STYLE-S ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¤ò´Þ¤à¡¢7·à¾ì¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿Æ±¥¢¥Ë¥á¤ÎÀè¹Ô¾å±Ç²ñ¤ÎÉñÂæ°§»¢¥Ñー¥È¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥ê¥êー¥¹¤Ï¡¢·à¾ìÈÇ¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ¹õÅ´¤Îµû±Æ¡Ê¥µ¥Ö¥Þ¥ê¥ó¡Ë¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¡ÖÈþ¤·¤¤ÉÉ¡×°ÊÍè¡¢2Ç¯È¾¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë