◆西武１―４ソフトバンク（２８日、ベルーナドーム）

2連覇から一夜明け。選手も、コーチも、チームスタッフも、全員がいい表情をしていた。主力数人は27日の試合後に行われた優勝祝勝会後にテレビ収録に臨み、全てを終えたのは午前2時近くだったようだが、疲労の色が感じられなかったのは「勝利の余韻」に浸れていたからだろう。

当然だが小久保監督もその一人だ。28日はグラウンドに姿を見せると、自ら報道陣の方に歩み寄り「（何か）話そうか」と語り始めた。通常は対戦カードの初戦のみ報道対応する指揮官だが、やはり「第一目標」をクリアしたとあって少し肩の荷も下りたのだろう。5分ほど談笑に応じた。

その中で言っていたのは、今季初めて寝付くのに時間を要したということだった。現役時代から就寝前にはその日のいいことを思い出し、最後に「ありがとう」と感謝して床に入るルーティンを確立しており、就寝に苦しんだことがない。

そんな指揮官が「初めて寝られんやった。（睡眠時間は）1時間弱。ほとんど寝てない」と柔和な笑みを浮かべていた。それもこれも、優勝一夜明けだからこそだ。

さて、肝心の試合はこの日も勝ち、今季残りは3戦となった。うち2戦は日本ハム（30日）、オリックス（10月3日）とクライマックスシリーズ（CS）での対戦もある相手。CSを見据えた戦いとしたい。（石田泰隆）