¡Ö¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¾¾Ìî!?¡×64ºÐ¤Îº£¤â¥ê¥ó¥°¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¡Äà¸½Ìò¥Ð¥ê¥Ð¥êá¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤ª¤©¡ª¤ª¸µµ¤¤½¤¦¡×¡Ö¤ª´é¤¬²º¤ä¤«¤Ë¡Ä¡×¤ÈÏÃÂê
¡Ö¥Û¥ó¥ÈÊ¿À®¤¹¤®¤Æ¡Ä¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼»þÂå¤ò·Ð¤Æ¡¢¼«¿È¤â¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ËÅ¾¿È¤·¤¿°Û¿§¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¡¢64ºÐ¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡11·î23Æü¤Ë¶½¹Ô¤¹¤ëDDT¥×¥í¥ì¥¹Ê¡ÅçÂç²ñ¡Ö¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¥Ê¥¤¥È¡×¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¹ðÃÎ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¾¾Ìî¡£
¡¡DDT¥×¥í¥ì¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¾¾Ìî¤Ï¡¢¡Ö±óÆ£ÍÀ´Áª¼ê¤Î4²óÌÜ¤Î³®ÀûÂç²ñ¤È¤Ê¤ëÅìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹²ñÄÅ¼ã¾¾Âç²ñ¤òÉ½·ÉË¬Ìä¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¥Ê¥¤¥È¤Ë»²Àï¤¹¤ë¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼Ž¥±óÆ£ÍÀ´¤Î¸µ¤òË¬¤ì¡¢°§»¢¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¥Ê¥¤¥È¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¹Ô¤ï¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£±óÆ£¤ÎÎÙ¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¤¹¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¹Êó³èÆ°¤âÀºÎÏÅª¤Ë¹Ô¤¦»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¸½ºß¤Î»Ñ¤Ë¡Ö¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¾¾Ìî!?¡×¡Ö¤ª¤©¡ª¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç²¿¤è¤ê¤Ç¤¹¡×¡Ö¾¾Ìî¤µ¤ó¡¢¤ª´é¤¬²º¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¾¾Ìî¤È¤«¡¢¥Û¥ó¥ÈÊ¿À®¤¹¤®¤Æ¡Ä¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡¡DDT¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¥Ê¥¤¥È¤Ï¾¾Ìî¤¬¼çºÅ¤·¡¢2011Ç¯¤ÎÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÇÈïºÒ¸å¤Ë¡¢ÃÏ¸µŽ¥Ê¡Åç¤ÇÈòÆñ½ê¤ò²ó¤ê¡¢²Î¤ÇÈïºÒ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤òÎå¤Þ¤·¤¿¾¾Ìî¤¬¡¢ÅìËÌ¤¬Éü¶½¤¹¤ë¤Þ¤Ç¼«¿È¤¬¥ê¥ó¥°¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤ë¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç²Î¼ê¤ÎÅÄÂå½ã»Ò¤¬ËýÀ¿ÕÂ¡ÉÂ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¤È¤â¤ËÆ®ÉÂ¤¹¤ë·Ð²á¤ò¾¾Ìî¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ê¤É¤ÇÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£