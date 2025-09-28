¡Ö¤¹¤Ã¤´¤©¡Ä¡Ä.!!!!¡×àËÜµ¤ÅÙá¤¬¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤³¤³°¤Î¡Öµ´ÌÇ¡×¹¹ð¡ÖAI²èÁü¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Öµ¬ÌÏ´¶¥ä¥Ð¤¤!¡×
µ¬ÌÏ¤ÎÂç¤¤µ¤Ë°µ´¬¡ªµ´ÌÇ¤¬À¤³¦¤òÀÊ´¬
¡¡¥¿¥¤¤Î¹¹ð´ë²è²ñ¼ÒPlanB¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¡Ö·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙÌµ¸Â¾ëÊÔ¡×¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¹¹ð¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÂÔË¾¤Î¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡ØÌµ¸Â¾ëÊÔ¡Ù¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥¿¥¤¤Ç¸ø³«¡ª¡×¡Ö±Ç²è´Û¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯³¹Ãæ¤«¤é±Ç²è´Û¤Þ¤Ç¡¢»ëÀþ¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤¹¤ëÁÔÂç¤Ê¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤¬»ÏÆ°¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¡£¡Ö¥Ð¥ó¥³¥¯»ÔÆâ¤Î¼çÍ×¥¨¥ê¥¢¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ 37ËÜ¤ÎÃì¡¦74ÌÌ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó ¤Ë¼¡¡¹¤ÈÅÐ¾ì!¡×¤È¤·¡¢Æ»Ï©¤ä±Ø¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Âç¤¤Ê´ÇÈÄ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÀëÅÁ¤Î»ÅÊý¤¬ÆüËÜ¤è¤êµ¤¹ç¤¤Æþ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤¨¡Ä¤Ê¤ó¤«¤¨¤é¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¿§¤ó¤Ê¸À¸ì¤Ç¿ä¤·¤¬¤¤¤ë¤Î¶»Ç®!¡×¡Öµ¬ÌÏ´¶¥ä¥Ð¤¤!¡×¡ÖAI²èÁü¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡¢À¨¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¸«¤Æ¤¿¤é»ö¸Î¤ê¤½¤¦¡×¡Ö¤¹¤Ã¤´¤©¡Ä¡Ä.!!!!¡×¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤ì¡¼¡¼¡¼????¡×¡Ö¤ä¤Ð¡ªºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡ª¡×¤Ê¤È¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤áÀ¤³¦³Æ¹ñ¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¤¤¤¤¤Í!¤Ï25Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£