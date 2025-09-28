ヒップホップデュオ「Creepy Nuts」R−指定（34）の妻でタレント・江藤菜摘（33）が28日、自身のインスタグラムを更新。家族で出かけたイベントでの様子を披露した。

1歳長男と10カ月の長女の母である江藤は「ベジライフ @vegelife.jp 今年も最高に楽しかった」と東京・お台場でこの日まで開催された野菜と音楽をテーマにしたイベント出かけたことを明かし、芝生の上に立つ長男を優しく見守るR−指定のショットや子供の様々なショットをアップ。

「直接農家さんから野菜や果物を買えるって都会で暮らしているとすごく貴重なことだなぁ、と りんごを買って、その場で子どもがまるかじりすると、農家さんが『まるごと食べてくれるのすごく嬉しい〜！』と喜んでくださり、私も嬉しくなって喜びが2倍になりました」と回顧。

「家に帰って買った野菜を見ると、お店の方々のお顔が浮かび、料理がいつもより楽しくなりそう 素敵な空間と時間をありがとうございました」とつづった。

江藤の投稿に、フォロワーからは「可愛いが渋滞してますね」「いーなー！ベジライフ！」といった反響が寄せられている。