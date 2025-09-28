任期満了に伴う山形県の鶴岡市長選挙が28日告示されました。現職と新人2人が立候補の届け出をし、三つ巴の選挙戦がスタートしました。



鶴岡市長選挙に立候補したのは、届け出順に新人で会社役員の喜多恒介さん（36）現職で3期目を目指す皆川治さん（50）、新人で元県議会議員の佐藤聡さん（57）の3人です。

3人はきょう第一声をあげました。



喜多 恒介氏「鶴岡が消滅するかどうか、選択する選挙。鶴岡を豊かなまま次世代につないでいくために子育て政策、住宅政策、医療政策、そして子どもたちが、大人たちが学んでいけるような教育政策充実させていく」





皆川 治氏「わたしの市政は多様性を地理的な意味でも尊重し、市民党の市政を進めていくのに党派、各団体の考えの違い、市民の多様性を尊重して政策本位で政策を力強く訴えて、鶴岡の20周年から先の発展をはかっていく」佐藤聡氏「市長が代われば鶴岡市は変わります。絶対に良くなる。民間の経験を生かして市に新しい活力をもたらす財政の健全化を図って赤字財政からの脱却、そして市役所からハラスメントを無くす。鶴岡市は増々、元気になります。ひとりひとりが輝く鶴岡、そして若者が希望を持って住み続けたい、住んでみたいと思える鶴岡をつくっていく」鶴岡市長選挙の立候補の受付は午後5時で締め切られ、3つ巴の選挙戦が確定しました。投開票は10月5日に行われます。鶴岡市の有権者数は27日現在、9万9678人です。