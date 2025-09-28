陸上の東海大長距離競技会が２８日、神奈川・平塚市の東海大湘南キャンパス陸上競技場で行われ、男子１５００メートルで東大の秋吉拓真（４年）が全体４位の３分４８秒２０で走り、自身が昨年６月にマークした東大記録（３分４８秒３３）を０秒１３更新した。「少しでも自己ベストを更新できてよかったです」と笑顔で話した。

秋吉は今年１月の第１０１回箱根駅伝に予選会で敗退したチームの選手で編成される関東学生連合の一員として８区を走り、７位相当と健闘した。関東学生連合の選考方法が従来の１回から２回まで出場可能に変更されたため、来年１月の第１０２回箱根駅伝に出場するチャンスがある。ハーフマラソン（２１・０９７５キロ）で争う箱根駅伝予選会（１０月１８日）に出場する選手としては、この時期に珍しく中距離レースに参戦した秋吉は「練習の距離は落とさずに、きょうは１５００メートルに出場しました。競技を楽しみながら、自分で考えて練習を組んでいます」と説明した。

７月に行われた７大学対校戦（北海道大、東北大、東大、名古屋大、京大、大阪大、九州大）に向けて、髪の毛を東大カラーの青色に染めた。「その後、色が抜けて、今はこんな色になってしまいました」と金髪の秋吉は苦笑いで話す。見た目は「チャラい」が、高いレベルで文武両道を貫いている。競技では１５００メートルで自己ベストを更新。学業では東大大学院情報理工学系研究科・知能機械情報学専攻の大学院試験に合格した。

１５００メートル、５０００メートル（１３分５０秒０９）、１万メートル（２８分４５秒６２）、ハーフマラソン（１時間１分３８秒）の４種目で東大記録を持つ。異次元の文武両道ランナーは「最後の箱根駅伝は１区か３区を走りたいです」と前向きに話した。