¡Úºå¿À¡Û¼é¸î¿À¡¦´äºêÍ¥¤¬º£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È£³¼ºÅÀ¤Ë¡Ö¾ð¤±¤Ê¤¤¡×£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£¹²ó¤ËÇØ¿®
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À£²¡½£´ÃæÆü¡Ê£²£¸Æü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡ºå¿À¡¦´äºêÍ¥Åê¼ê¤¬µß±ç¼ºÇÔ¤òÌÔ¾Ê¤·¤¿¡£
¡¡£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£¹²ó¤ËÅÐÈÄ¡£Ìµ»à°ìÎÝ¤«¤é¥Ü¥¹¥é¡¼¤ËÆ±ÅÀ¤Î»°ÎÝÂÇ¡¢ÂåÂÇ¡¦Ê¡±Ê¤Ë¾¡¤Á±Û¤·ÂÇ¤òµö¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¡£Âå¤ï¤Ã¤¿È«¤â¾åÎÓ¤ËÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤ò¸¥¾å¡£´äºê¤Ïº£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È£³¼ºÅÀ¤ÈÍð¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ï¡Ö°Ë¸¶¤Î¾¡¤Á¤âÃæÆüÀï¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¾ð¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡´äºê¤ÏÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿£¹·î£·Æü¡¦¹ÅçÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥»¡¼¥Ö¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤À¤Ã¤¿¡£