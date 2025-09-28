Åì¸¶°¡´õ¡¢ÁÐ»Ò½Ð»º¸å¤Î¡È¥ê¥¢¥ë¡É¤ò¸ì¤ë¡ÖÀ¸¤à¤³¤È¤¬¥´¡¼¥ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤é¡Ä¤½¤ì¤è¤êÄË¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÃæÀîæÆ»Ò¤¬28Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Åì¸¶°¡´õ¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡ÖÀèÇÚÁÐ»Ò¥Þ¥Þ¡×¤Î»ëÅÀ¤Ç¡¢½Ð»º¸å¤Î¡È¥ê¥¢¥ë¡É¤ò¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤â¤Ê¤¯ÁÐ»Ò¤Î¼ç»º¤ò¤Ò¤«¤¨¤ëÃæÀî¤¬¡ÖÆþ±¡¥Ð¥Ã¥°¡×¤ÎÃæ¿È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë´ë²è¡£¤½¤³¤Ç¡Ö¤³¤ì¤¬¤¤¤ë¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Æý¼óÊÝ¸î¡×¤È¤¤¤¤¡Ö¥Ô¥å¥¢¥ì¡¼¥ó¡×¤È¤¤¤¦¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢Åì¸¶¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤¤¤ë!¡×¤È°ì¸À¡£
¡¡Åì¸¶¤Ï¡Ö»ä¤â»È¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤É¤«¤¹¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¤Ï½Ð»º¤è¤êÄË¤¤¤Î¤Ç¡£À¸¤àÁ°¤ÏÀ¸¤à¤³¤È¤¬¥´¡¼¥ë¤Ç¡È¤¢¡Á¤ä¤Ã¤È½ª¤ï¤Ã¤¿!¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î¸å¤Î¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¤¬ËÜÅö¤Ë¡Ä¤ß¤ó¤Ê¤¬ÄÌ¤ë¤«¤é³Ð¸ç¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÃæÀî¤Ï¡Ö¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¡¢¤â¤¦¡Ä¡×¤ÈÊ£»¨¤ÊÉ½¾ð¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÅì¸¶¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤Ê¤¤¤È¤ÇÁ´Á³¤Á¤¬¤¦¤«¤é¡×¤È¤¤¤¤¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¤¯¤ï¤¨¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤ÊÀ®Ê¬¤Ç¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È²¿ÅÙ¤â¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£