女優の影山優佳（24）が28日、都内で出演するテレビ東京ドラマ「シナントロープ」（10月6日スタート、月曜後11・06）の制作発表に出席した。

ハンバーガーショップ「シナントロープ」を舞台にした青春群像劇。不可解な強盗事件をきっかけに、穏やかな日常がゆがみ始める。社会現象を起こした「オッドタクシー」の脚本を手がけた此元（このもと）和津也氏が原作・脚本を務めるミステリー作品となっている。影山は真面目で地味なご令嬢・里見奈々を演じる。

会見では水上恒司（26）演じる主人公が元神童の天才という設定にちなみ、「天才だと思う出演者」を指名し合った。影山はほぼ全員の出演者から選ばれた。坂東龍汰（28）からは「休憩時間に3画面で同時にサッカーの試合を見ていて、全部理解している」と暴露された。

影山は「写真記憶があるので、目が二つあるから、右目と左目で、共有している部分で3つ」と苦笑いしていた。共演者からは「カメレオンみたい」と指摘されていた。

影山は芸能界屈指のサッカー好きとして知られる。2022年のサッカーW杯カタール大会でアルゼンチンの優勝を含め、数々の予想を的中させ“勝利の女神”として注目を集めた。