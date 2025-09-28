加藤ローサ、ラジオパーソナリティに挑戦 ヘッドホン姿が「かわい過ぎる」「あざとい！」と反響
俳優・モデルの加藤ローサ（40）が28日、自身のインスタグラムを更新。「ラジオパーソナリティに挑戦することになりました〜」と報告し、収録でのヘッドホン姿を披露した。
【写真】「かわい過ぎる」ラジオパーソナリティに挑戦！ヘッドホン姿の加藤ローサ
加藤は10月1日からTOKYO FMで『Volkswagen TREASURES』（JFN全国38局フルネット※一部放送時間違い 月〜木 後4：50〜5：00）をスタートされる。この日の投稿では、ヘッドホンをつけた姿で、「タイミング合う方はぜひ！よろしくお願いします〜」と呼びかけた。
この姿にファンからは「かわい過ぎる」「うわーーーー かわいい笑顔」「素敵な笑顔で良かった」「あざとい！」「新たなる挑戦ですね」「楽しみです」「毎日、聞きます！」など、さまざまな反響が寄せられている。
加藤は、8月17日放送の日本テレビ系『おしゃれクリップ』（毎週日曜 後10：00）に出演し、元サッカー選手の松井大輔氏（44）との離婚を公表していた。
