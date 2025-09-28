Ë¾ºÎ¶¤ÏÌµÇ°£Ö°ï¡¡³ÚÆü²£¹Ë·èÀï¡¡ËÜ³ä¤Ç¼¹Ç°À±¤â·èÄêÀï¤Ç¤Ï°µÎÏ¤Ë¶þ¤¹¡¡ÅÚÉ¶²¼¤Ç¿°³ú¤ßÄù¤á¤ë¡¡½éÆü¤«¤é£±£±Ï¢¾¡¤âÄËº¨Ï¢ÇÔ¶Á¤¯
¡¡¡ÖÂçÁêËÐ½©¾ì½ê¡¦Àé½©³Ú¡×¡Ê£²£¸Æü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡Î¾²£¹Ë¤Ë¤è¤ë³ÚÆü·èÀï¤Ï¡¢Í¥¾¡·èÄêÀï¤ÇË¾ºÎ¶¤ÏÂç¤ÎÎ¤¤ËÇÔ¤ì¡¢²£¹Ë¾º¿Ê£´¾ì½êÌÜ¤Ç½é¤ÎÍ¥¾¡¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜ³ä¤Ç¤ÏÀèÇÚ²£¹Ë¤Î°ÕÃÏ¤ò¤ß¤»¤¿¡£±Ô¤¤½ÐÂ¤«¤é¤â¤í¼êÆÍ¤¤Çµ¡Àè¤òÀ©¤·¡¢Âç¤ÎÎ¤¤ò²¡¤·½Ð¤·¤¿¡££±£³¾¡£²ÇÔ¤ÇÊÂ¤ó¤À¤¬¡¢Í¥¾¡·èÄêÀï¤Ç¤ÏÅÚÉ¶ºÝ¤Ç¾å¼êÅê¤²¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç¤ÎÎ¤¤Î°µÎÏ¤Ë¶þ¤·¤¿¡£ÅÚÉ¶²¼¤Ç¿°¤ò³ú¤ßÄù¤á¤¿¡£
¡¡Ë¾ºÎ¶¤Ï½éÆü¤«¤é£±£±Ï¢¾¡¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ò²÷Áö¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£±£²ÆüÌÜ¤Ë°ÂÀÄ¶Ó¡¢£±£³ÆüÌÜ¤Ë¶×ºù¤ËÏ¢ÇÔ¡£¤½¤ì¤Ç¤â£±£´ÆüÌÜ¤Ï¼ãÎ´·Ê¤ËÎ©¤Á¹ç¤¤¤Ç±¦¤Ë²ó¤ê¹þ¤ß¤Ï¤¿¤¹þ¤ó¤ÇÇòÀ±¡£¼¹Ç°¤ò¤ß¤»¡¢³ÚÆü·èÀï¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£