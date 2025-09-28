¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¡Ö¤ªÁ°¼ä¤·¤¤¤À¤í¤¦¡×¡Öº£¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï·³ÃÄ¤Î¤ª¤«¤²¡×¡Ä½ÏÇ¯Î¥º§¤·¡¢·§ËÜ¤Ç¥¹¥Ê¥Ã¥¯±Ä¤à°æ¼ê¤é¤Ã¤¤ç¡Ê65¡Ë¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤ë»ÕÄï°¦
¡¡¤¿¤±¤··³ÃÄ¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÍç·Ý¤ÇÆüËÜÃæ¤òÊ¨¤«¤»¤¿°æ¼ê¤é¤Ã¤¤ç¡Ê65¡Ë¡£½ÏÇ¯Î¥º§¸å¡¢¸Î¶¿¡¦·§ËÜ¤ËÌá¤ê¡¢¤¤¤Þ¤ÏÈË²Ú³¹¤ÎÊÒ¶ù¤Ç¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê°æ¼ê¤Î¡ÈµÕ¶¡É¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤ë¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤È¤Î»ÕÄï°¦¤Ë¡ØABEMA ¥¨¥ó¥¿¥á¡Ù¤ÎÌ©Ãå´ë²è¡ÖNO MAKE¡×¤¬Ç÷¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û°æ¼ê¤é¤Ã¤¤ç¤¬¡ÈµðÂç¤ÊÆÍµ¯¡É¤Î¤Ä¤¤¤¿²¼Ãå¤Ç¡ÖÍç·Ý¡×¢ª¥¹¥Ê¥Ã¥¯ÂçÇú¾Ð
¡¡°æ¼ê¤ÎÅ¹¤Ï·§ËÜ°ì¤ÎÈË²Ú³¹¡¦²¼ÄÌ¤ê¥¢¡¼¥±¡¼¥É¤Î¤Ï¤º¤ì¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡2018Ç¯4·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡Ö¤é¤Ã¤¤ç¤Î¾®Éô²°¶¡×¤ÎÄêµÙÆü¤ÏÆüÍË¤È½ËÆü¡£³«Å¹»þ¤ÏÉ¬¤º°æ¼ê¤¬Å¹¤Ë¤¤¤ë¡£³«Å¹»þ´Ö¤ÎÌë8»þ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÅ¹Æâ¤ÏËþÀÊ¤Ë¡£°æ¼ê¤¬¤ª¤è¤½20¿Í¤ò¤â¤Æ¤Ê¤¹¡£
¡¡µÒ¤Î¾Ð´é¤¬°î¤ì¤ë¤³¤ÎÅ¹¤Ë¡¢»Õ¾¢¡¦¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤âÍèÅ¹¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
°æ¼ê¡ÖÅÂ¤Ï2018Ç¯¤Ë1²ó¤À¤±Íè¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È°æ¼ê¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Ë¹Ô¤³¤¦¡Ù¤È·§ËÜ¤Ç¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·Ã±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç¡£¤½¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤Ç¤â¤³¤³¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£µÇ°¤Ë¡Ê¥Ü¥È¥ë¥¡¼¥×¡Ë¡£¡Ø·óÈ¬¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¹¥¤¤Ê¤ª¼ò¤Ç¤¹¡×
¨¬¨¬¤Þ¤¿Íè¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
°æ¼ê¡ÖÍè¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Î¤â¤¢¤ë¤·¡¢Íè¤¿¤éÍè¤¿¤ÇÂ¾¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤ó¤Ç¡¢µ¤¤Ï»È¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡¢ÁêÅö¡×
¨¬¨¬¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤Î°û¤ß¤Ã¤×¤ê¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
°æ¼ê¡Ö¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤ÏÁêÅö¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¥¬¥Ö°û¤ß¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
¨¬¨¬º£¤Î°æ¼ê¤µ¤ó¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤Ï²¿¤È¸À¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
°æ¼ê¡ÖÂ¿Ê¬¡¢¡Ø¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¢°æ¼ê¡Ù¤È¸À¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø·§ËÜ¤Ëµ¢¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿»þ¤Ë¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤Ï¡Ø¤½¤ì¤Ï¤ªÁ°¼ä¤·¤¤¤À¤í¤¦¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¤Ç¤â¡¢·§ËÜ¤ËÍè¤é¤ì¤¿ÂÇ¤Á¾å¤²¤Î°§»¢¤Î»þ¤Ë¡Øº£¤Î¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï·³ÃÄ¤Î¤ª¤«¤²¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ù¤È¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ëµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÍ¥¤·¤¤Êý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤±¤··³ÃÄ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂåÉ½¤Ç¤¹¤«¤é¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Âè2¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤à¾å¤Ç¡¢°æ¼ê¤ÏÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
°æ¼ê¡Ö¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤Î¡Ø¤³¤ó¤Ê¥Ð¥«¤¤¤Í¤¨¤Ê¡ª¡Ù¡ØËÜÅö¤¯¤À¤é¤Í¤¨¤Ê¡Ù¡ØËÜÅö¤ªÁ°¥Ð¥«¤À¤Ê¡ª¡Ù¤ÏºÇ¹â¤ÎË«¤á¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£¥Ð¥«¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë