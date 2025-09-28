¡Ö°ÜÌ±¡¦ÀÇ´ØÁÜºº¶É¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¡×¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¥ª¥ì¥´¥ó½£¥Ý¡¼¥È¥é¥ó¥É¤ØÇÉÊ¼»Ø¼¨¡¡ICE»ÜÀß¤Ø¤Î¹³µÄ³èÆ°¤òÌäÂê»ë¤«
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï27Æü¡¢ICE¡Ê°ÜÌ±¡¦ÀÇ´ØÁÜºº¶É¡Ë¤Ø¤Î¹³µÄ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢À¾Éô¥ª¥ì¥´¥ó½£¥Ý¡¼¥È¥é¥ó¥É¤Ø·³¤òÇÉ¸¯¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï27Æü¡¢¥ª¥ì¥´¥ó½£¤ÎºÇÂçÅÔ»Ô¥Ý¡¼¥È¥é¥ó¥É¤Ø¤Î·³¤ÎÇÉ¸¯¤ò¥Ø¥°¥»¥¹¹ñËÉÄ¹´±¤Ë»Ø¼¨¤·¤¿¤ÈSNS¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ICE¤Î»ÜÀß¤ò¶Ëº¸±¿Æ°¥¢¥ó¥Æ¥£¥Õ¥¡¤ä¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñÆâ¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤«¤éÊÝ¸î¤¹¤ë¤¿¤á¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÉ¸¯¤¹¤ëÉôÂâ¤¬½£Ê¼¤«Ï¢Ë®·³¤Ê¤Î¤«¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÏÉÔË¡°ÜÌ±¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò²¡¤·¿Ê¤á¤ë¤Ê¤«¡¢¿ô¥«·îÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Ý¡¼¥È¥é¥ó¥É¤ÎICE¤Î»ÜÀß¤ËÂÐ¤¹¤ë¹³µÄ³èÆ°¤Ê¤É¤òÌäÂê»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÌîÅÞÌ±¼çÅÞ¤Î¥ª¥ì¥´¥ó½£¤Î¥³¥Æ¥Ã¥¯ÃÎ»ö¤ÏSNS¤ÇÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¡¢¡Ö¥Ý¡¼¥È¥é¥ó¥É¤Ë¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤Î¶¼°Ò¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£