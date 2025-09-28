BOYNEXTDOOR、EP『The Action』の特設サイトをサプライズオープン！Vlog風のプロモーション映像も公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

10月21日（※韓国リリース日は10月20日）に5th EP『The Action』をリリースするBOYNEXTDOORが、立て続けにプロモーションコンテンツを公開した。

■コンテンツ公開予定の暗示や、メンバーが映画クルーに扮した映像が公開に

まず9月24日にサプライズオープンした『The Action』の特設サイトでは、衛星写真が掲載された地図が広がる。ここに表示された特定の場所を詳しく見ると、それぞれのコンテンツ公開スケジュールを暗示するカウントダウンが掲載されている。

地図に刻まれた目的地名も、好奇心を掻き立てる。「Crew Call」「Play」「Loading」「Pause」「Street View」「Animatic Video」「Submission Deadline」「Take No.6」「Hollywood Action」など、到着予定日と時刻を示す数字は、緯度・経度座標のように表現されている。

さらに続けて、9月26日22時にはVlog形式のカムバックプロモーション映像を公開。映像内で6人のメンバーは、映画製作クルー「TEAM THE ACTION」に扮し、シカゴフィルムフェスティバルに参加するための準備に突入。各自が引き受けた役割に没頭している姿を見ることができる。

5th EP『The Action』はBOYNEXTDOORの成長への熱い想いが込められたアルバム。「より良い自分」を目指して現状にとどまるのではなく、果敢に挑戦する6人のメンバーの力強い覚悟が感じられる作品に仕上がっている。また、発売当日にはショーケースを開催することも決定している。

■リリース情報

2025.10.21 ON SALE

5th EP『The Action』

※韓国リリース日は10月20日

■関連リンク

BOYNEXTDOOR 5th EP『The Action』特設サイト

https://boynextdoor-the-action.com

BOYNEXTDOOR OFFICIAL SITE

https://boynextdoor-official.jp/

■【画像】『The Action』の特設サイト掲載の衛星写真