まさに育児あるある　探し物が見つかったのはまさかの「おもちゃの中」

探し物が意外な場所からひょっこり出てきた……そんな経験をしたことがある方も多いのではないでしょうか。Xに投稿された「探していたフッ素コートとFirestickのリモコンが見つかった」一枚が「育児あるある」として、大きな反響が寄せられています。

投稿者のささめさんによると、発見されたのは自宅で使用している子ども向けのおもちゃ「くるくるチャイム」の内部。入れた瞬間を直接目撃したわけではないそうですが、夫婦ともに入れていないことから、「容疑者は息子」と断定したといいます。

実際に見つけたのはささめさんの夫で、片付け中に発見。証拠写真をLINEで送ってきたことで事件が明るみに出ました。

実は今回が初犯ではなく、息子さんはこれまでも「タッチペン」や「ピカチュウぬいぐるみ」「体温計」などを堂々とおもちゃの中に投入していたとのこと。フッ素コートとFirestickについてもお気に入りの品だったため、自然な流れ（？）でおもちゃの中に格納されたのではないかと推測されています。

発見の瞬間、ささめさんの胸に去来したのは「ここに居たのか……！」という安堵。なくしたと気づいたのは発見前日の夕方で、最後に使ったのは2日前の夜。犯行はその翌朝、保育園に行く前の短い時間帯に行われたと推理されています。

なお、当の息子さんは何事もなかったかのように、後日またフッ素コートを手に取って遊んでいたとか。現場となったチャイムの中には、すでに次のお宝が投入されていたとのことでした。

子どもの思わぬ隠し場所から見つかる探し物。育児の大変さの一方で、家族を笑わせてくれる日常のワンシーンでもあります。今回の事件もまた、多くの人にくすりとした笑いを届けてくれました。

ささめさん（@BlueCanal7_7）

（山口弘剛）

