¼«Ê¬¤ÇÅê¤²¤Æ¡¢¼«¤éÈ¿±þ¤·¤Æ¡¢²¶¤¬¤Ö¤Á¹þ¤à¡ª »ÄÎ±Áè¤¤¤ÎÂç°ìÈÖ¤Ç²£ÉÍFC¤¬ÀèÀ©¡¢·è¤á¤¿¤Î¤ÏºÙ°æ¶Á¡ª
¡¡»ÄÎ±Áè¤¤¤ÎÂç°ìÈÖ¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡£¹·î28Æü¤Ë¡¢J£±¤Ç18°Ì¤Î²£ÉÍFC¤Ï19°Ì¤Î¾ÅÆî¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é²¡¤·µ¤Ì£¤Ë»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ê¤«¤é¡¢32Ê¬¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¦¡£
¡¡Å¨¿Ø±¦¥µ¥¤¥É¤Î¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¡£ºÙ°æ¶Á¤¬¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤òÊü¤ê¹þ¤à¡£¤³¤ì¤ÏÁê¼ê¤Î¼éÈ÷¿Ø¤ËÄ·¤ÍÊÖ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ËºÙ°æ¼«¤é¤¬È¿±þ¡£¥Ð¥¦¥ó¥É¤¹¤ë¥Ü¡¼¥ë¤òº¸Â¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¹ë²÷¤ËÃ¡¤¡¢±Ô¤¤°ì·â¤òÆÍ¤»É¤·¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤Î²£ÉÍFC²ÃÆþ¤¬ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÆÃÊÌ»ØÄê¤ÎºÙ°æ¤Ï¡¢¤³¤Î¾ÅÆîÀï¤Ç£´»î¹çÏ¢Â³¤Î¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£´üÂÔ¤Î½Ó±Ñ¤¬½é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
