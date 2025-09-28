º£½µ¤Î¡Ú¿·µ¬¸ø³«(IPO)ÌÃÊÁ¡Û ¥ªー¥Ðー£È£Ä
¡ü10·î 3Æü ――――――――――――――
¢¡¥³ー¥É ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸ø³«»Ô¾ì¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶È¼ï¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡<414A> ¥ªー¥Ðー¥é¥Ã¥×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¡¡¡¡¡¡¾ðÊó¡¦ÄÌ¿®¶È¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
¡¡¡Ú»ö¶ÈÆâÍÆ¡Û
¡¡¡¡¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¡¦¥¢¥Ë¥á¤Ë¤ª¤±¤ëºîÉÊ¤Î´ë²è¡¦ÊÔ½¸¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹
¡¡¡¡¡¡¡Ú¶ÈÀÓ¥Çー¥¿¡Û Çä¾å¹â¡¡¡¡±Ä¶ÈÍø±×¡¡¡¡·Ð¾ïÍø±×¡¡¡¡ºÇ½ªÍø±×¡¡¡¡£±³ôÇÛÅö
¡¡¡¡¡¡2024Ç¯ 8·î´ü¡¡¡¡ 8403¡¡¡¡¡¡¡¡2151¡¡¡¡¡¡¡¡1773¡¡¡¡¡¡¡¡1147¡¡¡¡¡¡ 19318
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Ã±°Ì¤Ï¡¢Çä¾å¹â¡¢Íø±×¹àÌÜ¤¬É´Ëü±ß¡¢£±³ôÇÛÅö¤Ï±ß¡£
¡¡¡Ú¼ç´´»ö¡Û¤ß¤º¤Û¾Ú·ô¡¢»°É©£Õ£Æ£Ê¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥ìー¾Ú·ô
¡¡¡Ú¸øÊç¡¦Çä¤ê½Ð¤·¡Û
¡¡¡¡Çä¤ê½Ð¤·880Ëü³ô¤Î¤Û¤«¡¢
¡¡¡¡¥ªー¥Ðー¥¢¥í¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ëÇä¤ê½Ð¤·120Ëü³ô¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ú¸øÊç¡¦Çä¤ê½Ð¤·²Á³Ê¡Û¡¡1650±ß
¡¡¡ÚÄ´Ã£»ñ¶â¤Î»ÈÅÓ¡Û－
