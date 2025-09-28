Image: BRIGHT_DIY

世の中には面白いニーズがあるもんだ。

「CrowView Note」はパッと見た感じはただのノートPCですが、その実態はキーボードとタッチパッドに加えて各種インターフェイスを備えた多機能モバイルモニター。デスクトップモードを持つスマホやRaspberry Piを1デバイスでPCライクに使えるのがポイントです。

それらに心当たりがある人には刺さりそうなので、おトクな先行セールが終了する前にあらためてチェックしていきましょう。

どこから見てもノートPCなモバイルモニター

Image: BRIGHT_DIY

一般的なモバイルモニターはノートPCの拡張が主な用途。そのため、スマホやタブレットと組み合わせるにはキーボードやマウスなどの入力デバイスが別で必要でした。

その点「CrowView Note」は、14インチフルHDモバイルモニターにキーボードとタッチパッドを内蔵。

Image: BRIGHT_DIY

MacやWindows、LinuxをはじめUSB-Cで映像出力できるガジェットに対応。スマホの場合はDP Altモードを搭載したAndroid機種やiPhone 15以降がケーブル1本でPCライクに利用可能になります。

Image: BRIGHT_DIY

スマホ以外ではラズパイなどの開発系ミニPCとの相性も抜群。「CrowView Note」と繋ぐだけなのでラクに環境構築ができますね。

ファンクションキーで設定変更も瞬時に

Image: BRIGHT_DIY

機能やインターフェイスはノートPCそのもの。USBはType-AとType-Cを複数備えているので、追加のデバイスも使いやすいのがポイント。

F1キーで接続先の切り替え、F2キーでタッチパッドのON/OFF、F3/F4で音量調整、F5/F6で画面の明るさ調整など、よく使う機能はFキーでサクッと操作可能。複数デバイスを使い分ける人にとっては助かります。

「ノートPCでいいじゃん」という人にはまったく刺さらない特殊デバイスですが、スマホやラズパイをもっと活用したい人には楽しめるかと。

心当たりがある人はぜひ、おトクなセール中にチェックしてみてください。

