東京GBの第4節はゾンビランドサガDAY＆チェンソーマンDAYに！

25日（木）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東京グレートベアーズは、11月13日（木）、14日（金）に行われる第4節の試合を「MAPPA presents ゾンビランドサガDAY＆チェンソーマンDAY」として開催することをクラブ公式サイトで発表した。

TOYOTA ARENA TOKYOで行われ、ウルフドッグス名古屋との対戦が予定されているこの試合。株式会社MAPPAがマッチデースポンサーとなり、13日（木）を『MAPPA presents 劇場版 ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイスDAY』、14日（金）を『MAPPA presents 劇場版 チェンソーマン レゼ篇DAY』として実施する。

マッチデースポンサーとなる株式会社MAPPAは『呪術廻戦』、『進撃の巨人 The Final Season』、『チェンソーマン』 など数々の人気タイトルを制作するアニメーションスタジオで、会場では作品のグッズ販売や劇場版PVの放映が行われるほか、フォトスポットの設置も予定されているとのことだ。

また、人気声優による選手入場時の呼び込みと始球式も実施が予定されているとのこと。ゲスト情報は後日発表があるそうで、続報が待たれる。