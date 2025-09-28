その着方、もう古いかも！【GU】40・50代が参考にしたい♡「垢抜けジーンズコーデ」

世界的トレンドとして注目を集めているデニムアイテムは、今シーズンも人気継続中。ジーンズコーデがマンネリ気味なミドル世代は【GU（ジーユー）】のおしゃれスタッフさんによる着こなしをお手本にしてみて。今回は、大人に似合うこなれ感たっぷりなジーンズコーデをピックアップしました。

ショート丈カーデと合わせてメリハリコーデに

【GU】「リラックスワイドフレアジーンズ」\2,990（税込）

裾にかけてドラマチックに広がるフレアシルエットで、サマ見えが狙えるジーンズ。ヴィンテージ感のある加工も、リッチなムードを演出します。今っぽい着こなしを目指すなら、Natsukiさんのようにトレンド感のあるショート丈のカーディガンを合わせてみて。メリハリのある好バランスなコーデに仕上がります。足元にはきれいめのパンプスをチョイスして、上品に引き寄せるのも垢抜けのポイント。

スウェットの肩掛けでコーデのマンネリ打破

こなれ感のあるワイドジーンズにシアーTシャツを合わせて大人ムードに。シンプルコーデのマンネリを打破するなら、Natsukiさんのようにスウェットシャツを肩掛けにしてみて。ピンクのスウェットが、女性らしいアクセントになってくれます。スエード調のバッグも、トレンド感と季節感をUPするアイテムです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M