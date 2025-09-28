ÆâÀîÀ»°ì»á¡¡°ÜÀÒÀè¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç»Ùµë¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¡©¡¡ºÇ²¼°Ì¾ïÏ¢¤À¤Ã¤¿²£ÉÍ¤È¤ÎµåÃÄ³Êº¹
¡¡²£ÉÍ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤ÇÄÌ»»2186°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿ÆâÀîÀ»°ì»á¡Ê43¡Ë¤¬27ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¸¥ã¥ó¥¯SPORTS¡×¡ÊÅÚÍË¸å5¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£²£ÉÍ¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Îº¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ²¼°Ì¾ïÏ¢¤À¤Ã¤¿²£ÉÍ¤«¤é¡¢¶¯¹ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿ÆâÀî»á¡£°ÜÀÒÀè¤Ç¤ÏiPad¤ÈiPhone¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡²£ÉÍ»þÂå¤Ï¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤Î¤â¤È¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢ÂÐÀïÅê¼ê¤Î±ÇÁü¤Ê¤É¤òÄ¾¡¹¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤ÆÍÑ°Õ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯»þÂå¤Ï¡Ö°ÂÂÇ½¸¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÂÇÀÊ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬¸«¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¥ï¥ó¥¿¥Ã¥×¤ÇÁ´Éô½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£iPad¤ÎÃæ¤Ë¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¡Ö»î¹ç¸å¡¢ÌÀÆü¤ÎÅê¼ê¤¬Ã¯¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤¿¤éµ¢¤ê¤Î¥Ð¥¹¤Ç¡Ê±ÇÁü¤ò¡Ë¸«¤é¤ì¤ë¡×¤È¤½¤Î²¸·Ã¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
