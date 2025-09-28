ÌµÆó¤Îµ»½Ñ·Ñ¤°³×¥Ü¥¿¥ó¡¢ÆàÎÉ¡¦³à¸¶¤ÇÀ½ºî¡¡½À¤é¤«¤ÊÊÔ¤ßÌÜ¤¬Ì¥ÎÏ
¡¡¤Ä¤ä¤ä¤«¤Ê³×¤Î´¶¿¨¡¢¤Ì¤¯¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤ë½À¤é¤«¤ÊÊÔ¤ßÌÜ¡£ÆàÎÉ¸©³à¸¶»Ô¤Î¡Ö¿¹ËÜ¥Ü¥¿¥ó¡×¤Ï¤½¤ó¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤Ä³×¥Ü¥¿¥ó¤òÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤ë¹©¾ì¤À¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏÃÏ¾ì»º¶È¤È¤·¤Æ±É¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¹©¾ì¿ô¤¬¸º¾¯¤·¡¢ºÇ¸å¤Î1¸®¤È¤µ¤ì¤ë¡£¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ç¿¦¿Í¤Î¿¹ËÜ²íÇî¤µ¤ó¡Ê77¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ç¤·¤«¤Ä¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¥×¥é¥¤¥É¤¬¤¢¤ë¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤ë¡£¡Ê¶¦Æ±ÄÌ¿®¡á°ËÆ£¸÷Àã¡Ë
¡¡½»Âð³¹¤Î°ì³Ñ¤Ë¤¢¤ë¹©¾ì¤òË¬¤ì¤ë¤È¡¢³×¤äÅÉÎÁ¤Î¤Ë¤ª¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢»È¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿µ¡³£¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡£Ä¹¤µ10¡Á30¥»¥ó¥Á¡¢Éý0.7¡Á3¥»¥ó¥Á¤ÎÂÓ¾õ¤Îµí³×¤«¤éÄ¾·Â1.5¡Á3¥»¥ó¥Á¤Î³×¥Ü¥¿¥ó¤¬¤Ç¤¤ë¡£³×¤ò»ØÀè¤Ç¿¥¤ê¹þ¤ß¤Ê¤¬¤éµåÂÎ¤ËÊÔ¤ß¡¢µ¡³£¤Ç¾å¤«¤é°µÎÏ¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö¤³¤Î½Ö´Ö¤¬ËâË¡¤Î¤è¤¦¤À¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤à¿¹ËÜ¤µ¤ó¡£¤½¤Î¸åÅÉÁõ¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ´°À®¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¿¹ËÜ¥Ü¥¿¥ó¡×¤Ï¤ª¤è¤½70Ç¯Á°¤«¤é³×¥Ü¥¿¥ó¤òÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥³¥Ô¡¼ÉÊ¤ÎÎ®ÄÌ¤Ê¤É¤Ç¼ûÍ×¤¬¸º¾¯¤·¡¢¡Ö¹ñÆâÍ£°ì¤Î³×¥Ü¥¿¥ó¹©¾ì¡×¡Ê¿¹ËÜ¤µ¤ó¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀÖ»ú¤À¤¬¡ÖÇÝ¤Ã¤¿µ»½Ñ¤ò¼Î¤Æ¤ë¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÀ¸»º¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡8·îÃæ½Ü¡¢½÷À2¿Í¤¬¹©¾ì¤òË¬¤ì¤¿¡£Ìó3Ç¯Á°¤«¤é»Ï¤á¤¿À½ºîÂÎ¸³¤Î»²²Ã¼Ô¤À¡£¶ìÀï¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Ü¥¿¥ó¤Î»È¤¤Æ»¤òÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£¡Ö¥Ü¥¿¥ó1¸Ä¤À¤±¤ì¤É¡¢¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ê´Ö¤ä»þ´Ö¤òÃÎ¤ì¤¿¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë´°À®ÉÊ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Ìó7Ç¯Á°¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¤â³«»Ï¡£³×¥Ü¥¿¥ó¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Î¤¿¤á¤Ë¤È¡¢Äó°Æ¤·¤¿²·¡¦¾®Çä¶È¤ÎºùÅÄÎ´»Ë¤µ¤ó¡Ê45¡Ë¤Ï¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÌ¥ÎÏ¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¡£¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¶á¤´¤í¤ÏÀ½ºîÂÎ¸³¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤ä³×¥Ü¥¿¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Éþ¤ÎÉÕÂ°ÉÊ¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¥Ü¥¿¥ó¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¿Í¤Î°Õ»×¤ò¼çÄ¥¤Ç¤¤ë¡£À½ºîÂÎ¸³¤ËË¬¤ì¤¿¿Í¤¬¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È³×¥Ü¥¿¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÊ¹¤¡¢¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿¹ËÜ¤µ¤ó¡£
¡¡¡Ö¥Ü¥¿¥ó¤Ï°Æ³°¡¢Ì´¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤¢¡×¡£¿¦¿Í¤Î¼ê¤Ç¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¿µ»½Ñ¤äÅÓÀä¤¨¤µ¤»¤Þ¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥Ü¥¿¥ó¤Ï¡¢³Î¤«¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ýÆàÎÉ¸©³à¸¶»Ô¤Î³×¥Ü¥¿¥ó¡¡¡Ö¿¹ËÜ¥Ü¥¿¥ó¡×¤Ï1950Ç¯Âå¡¢Âçºå»Ô¤Î¥Ü¥¿¥óÌä²°¤«¤é¤ÎÀ½ºî°ÍÍê¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÁÏ¶È¡£¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤ËÍ¢½Ð¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢ºÇÀ¹´ü¤ÏÆàÎÉ¸©³à¸¶»ÔÈôÂÍÄ®¤È¼þÊÕ¤Ë¡¢³×¥Ü¥¿¥ó¤Î¹©¾ì¤¬10¸®¤Û¤É¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼ûÍ×¸º¾¯¤ËÈ¼¤¤À½Â¤¸µ¤â¸º¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±»Ô¤Î³×¥Ü¥¿¥ó»º¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆàÎÉ¸©¤äÃÏ¸µ·ÐºÑÃÄÂÎ¤Ë¤â¾Ü¤·¤¤µÏ¿¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£