7人組アイドルグループ「NEO JAPONISM（ネオジャポニズム）」に今年4月に加入した泉なおが、都内でソロインタビューに応じた。加入から5カ月。目の前で繰り広げられる日々の活動の中で、夢を追うだけではない、“音楽で生きる”という覚悟に触れてきた。そこにあるのは、プロとして働くアイドルのリアル。いま彼女は、その働き方の意味を、自分の中でひとつずつ問い直している。（「推し面」取材班）

加入前から、NEO JAPONISMのライブには強く心を動かされていた。ひとりのファンとして見ていた背中に、純粋な尊敬があった。

「本当のプロだなって感じていました。アイドルになりたいという夢を持った集団ではなくて、アイドルとして音楽を届けて、その対価をしっかり得ている5人、というイメージだったんです。音楽を“仕事”としてやっている、その姿がすごくかっこよく見えました」

いざ自分がその輪に加わってみて、その印象が変わったかと尋ねると、泉は少し笑みを浮かべて、首を横に振った。

「いい意味でまったく変わらないです。仕事に対するプロ意識が本当にすごくて、自分も日々感化されています。普段は普通の女の子たちなのに、ステージに立った瞬間に全員がプロになる。そのギャップも含めて、すごく“かわいいし、かっこいい”って思うんです」

夢だけではなく、現実とも真剣に向き合う。NEO JAPONISMに共通するその働き方は、泉の中で「アイドル」という職業の見え方を大きく変えた。ここは、音楽で生きる人たちが集う現場だった。

その実感を深めたのが、8月に開催されたグループ主催フェス「NEO KASSEN」。7人でこの日最初に立った「RINNEステージ」は、ファンとの距離も近く、記憶に残る特別な空間になった。

「お客さんとの物理的な距離もすごく近くて、気持ちの面でも一気に縮まった気がしました。朝からネオを観るためだけに来てくれた方ばかりで、入れない人が出るくらい集まってくれて。本当にあたたかかったです」

現在は新メンバーオーディションが進行中。未来をともにつくる仲間を迎える今、改めて泉が思い描く“ネオジャポのこれから”とは。

「“アイドルって、こんなにかっこいいんだ”って思ってもらえるような、新しい種類のアイドルグループになりたいです。今って“アイドル＝かわいい”というイメージが強いと思うんですけど、それを壊していきたい。ひなちゃん（滝沢ひなの）の煽りもそうだし、私のシャウトも、他のアイドルさんではなかなか見られない表現だと思うので。そういう“新しさ”を、もっと突き詰めていきたいです」

憧れたグループに、今は仲間として立っている。泉なおはこの場所で、アイドルという存在をもっと自由に、もっと強く更新しようとしている。