「大相撲秋場所・千秋楽」（２８日、両国国技館）

両横綱による楽日決戦は、優勝決定戦で大の里が豊昇龍を寄り倒しで下し、横綱昇進後初の優勝を飾った。

優勝インタビューでは新横綱で１１勝４敗に終わった７月場所についても触れ「先場所苦しい経験して、あの経験は２度としたくないと稽古に励んで、２場所目で優勝できてうれしいです。（先場所は）味わったことのない経験だった」と振り返り、横綱初Ｖの感慨に浸った。

本割、決定戦を振り返り「（１４日目後に）帰ったら親方に淡々といきなさいと、本割は淡々といかなかったですけど、優勝決定戦は淡々とやることを意識した。（本割は）欲が出てしまった。このままでは終わらせないということで、最後勝ち切れてよかった。なすすべなく何もさせてもらえなかった。すぐに切り替えていった」と、うなずいた。決定戦の物言いを待つ間も「どうかなという感じでしたが、体は勝っていたと思っていた。大丈夫でした」と確信を持っていたことを明かした。

１６年ぶりの横綱同士による優勝決定戦「１６年ぶりということでこういう形で東西横綱が引っ張って９月場所は盛り上がったんじゃないかなと思います」と、自覚を漂わせた。

大の里は本割で豊昇龍に敗れ、１３勝２敗で優勝決定戦にもちこまれた。今場所までの過去の対戦成績は２勝６敗。苦手とする相手に並ばれたが、土壇場ではしっかりと豊昇龍を受け止め、土俵外へと追いやった。物言いがついたが、軍配通り勝利となった。