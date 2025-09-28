¡Ú ¿ù±ºÂÀÍÛ ¡Û¡¡Âè5»Ò¤ÎÌ´¶õ¤Á¤ã¤ó¤Ë¥ß¥ë¥¯¡¡¡ÖµþÅÔµ¢¤ê¤Ç¡¢Ì´¤Á¤ã¤ó¡×¡¡²¹¤«¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¸ø³«
ÇÐÍ¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ù±ºÂÀÍÛ¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
Âè5»Ò¤È¤Ê¤ë¼¡½÷¡¦Ì´¶õ¡Ê¤æ¤á¤¢¡Ë¤Á¤ã¤ó¤Ë¥ß¥ë¥¯¤òÍ¿¤¨¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿ù±º¤µ¤ó¤Ï¡ÖµþÅÔµ¢¤ê¤Ç¡¢Ì´¤Á¤ã¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¿ù±º¤µ¤ó¤¬¥½¥Õ¥¡¤ËºÂ¤ê¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÌ´¶õ¤Á¤ã¤ó¤ËÓ®ÆýÉÓ¤Ç¥ß¥ë¥¯¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ù±º¤µ¤ó¤Ï½À¤é¤«¤ÊÉ½¾ð¤ÇÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì´¶õ¤Á¤ã¤ó¤â¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¥ß¥ë¥¯¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖµþÅÔµ¢¤ê¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ù±º¤µ¤ó¤¬µþÅÔ¤«¤éÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¸å¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¿ù±ºÂÀÍÛ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¤µ¤ó¤È2007Ç¯6·î¤Ë·ëº§¡£
ÄÔ¤µ¤ó¤Ï¡¢Æ±Ç¯11·î¤ËÂè1»ÒÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¡Ê¤Î¤¢¡Ë¤µ¤ó¡¢2010Ç¯12·î¤ËÂè2»ÒÄ¹ÃË¡¦ÀÄ¶õ¡Ê¤»¤¤¤¢¡Ë¤µ¤ó¡¢2013Ç¯3·î¤ËÂè3»Ò¼¡ÃË¡¦Úß¶õ¡Ê¤½¤é¡Ë¤µ¤ó¡¢2018Ç¯12·î¤ËÂè4»Ò»°ÃË¡¦¹¬¶õ¡Ê¤³¤¢¡Ë¤¯¤ó¤Î½Ð»º¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2025Ç¯8·î¡¢Âè5»Ò¤È¤Ê¤ë¡¢¼¡½÷¡¦Ì´¶õ¡Ê¤æ¤á¤¢¡Ë¤Á¤ã¤ó¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
