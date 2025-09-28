「このままじゃお金が、、、」お風呂嫌いの息子が夢中の“バスボール” →『意外な方法』で解決！

筆者の体験談です。お風呂の時間が大嫌いな4歳の息子。スムーズにお風呂に入らせる方法はないかと悩んでいたある日、意外な救世主として登場した“バスボール”。しかし、毎日使うにはお財布が厳しくて悩んでいたとき、ママ友からのある提案が私と息子を救ってくれて……？ 親子の絆を深めるきっかけとなった出来事です。

今日はバスボール

子どもに対する「困った」ことにこそ、楽しさのヒントが隠れています。子育ては予想外の出来事の連続ですが、少し視点を変えることで、楽しんで解決することができるんだと気づかされました。子どもと一緒に笑顔で過ごすひとときが、家族にとっての宝物です。

【体験者：40代・筆者、回答時期：2025年7月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：あすおかあすか

FTNコラムニスト：北田怜子

FTNコラムニスト：北田怜子