秋スタイルへのシフトは、人気ショップの別注トップスから

暑さも和らぎ始め、ロングスリーブのトップスが気になる始める季節。せっかく手に入れるならスペシャルな1枚を選びたいもの。そこで人気ショップが別注したエクスクルーシブなデザインをピックアップ。着映えるデザインばかりで、どれにしようか迷いそう！

【パリゴ】から100年を祝うプレシャスなトップスが続々登場！

「FLORAL JACQUARD HIGH NECK KNITTED TOP」\56,100【マメ クロゴウチ】

【パリゴ】を運営するアクセ創業100周年を記念して生まれた【マメ クロゴウチ】の別注ニット。複雑な柄配置でメリハリのあるしなやかなボディラインを実現した、ブランドを象徴する小花柄ジャカードニットを、別注では深みのあるネイビーを採用。コンパクトな身頃と程よく伸縮する素材感が、女性らしいしなやかさを引き立てながらも快適な着心地を実現。ミニマルなシルエットながら、柄の立体感によって存在感を放ち、幅広いスタイリングに対応します。

「刺繍チュールカバーシャツ」\56,100【チカ キサダ】

【チカ キサダ】の代名詞ともいえる「チュールカバーシャツ」を別注色のグレーに、襟に「YOU CAN DANCE ANYWHEAR」のメッセージをビーズ刺しゅうで施し、カフスボタンをビジューに変えた、スペシャルエクスクルーシブな1枚に。シャツ単体、チュール単体、レイヤードの3通りの着こなしが可能で、日常から特別なシーンまで幅広く活躍します。

「FLUTED GLITTER CROPPED SHIRT CARDIGAN」\71,500【CFCL】

ストレッチの異なるリブを交互に編むことでユニークなシルエットを生む【CFCL】を象徴する「FLUTED」シリーズのカーディガン。別注では編み地全体にラメ糸を用い、光の角度によって表情が移ろうように。襟付きデザインは、普遍的で上品なスタイリングが叶います。

【デミルクス ビームス】佇まいに知性が宿るスタンドカラーシャツ

「ツイル シャツ」各\29,700【コロン】

メンズブランド【コロン】のハイネックのスタンドカラーシャツを、生地をのせ替え、サイズ1は袖丈をやや短めにオーダーしたエクスクルーシブな1枚。程よくゆとりがあり、体のラインを拾いにくいサイズ感でヒップを自然にカバーし、インでもアウトでもサマになる長めの着丈です。モックネックのようなスタンドカラーに2つのボタンが付き、着こなしによって首元に様々なニュアンスを添えます。しなやかで肌なじみがよく、快適な着心地を持つコットンツイル生地は耐久性に優れ、着込むほどに風合いの変化も楽しめます。洗濯可能。

【シップス】軽やかなシアーTシャツは、前後で着用できる嬉しい2WAY

「シアー ヘンリー ネック ロング スリーブ TEE」各\6,490【ロバート・ピー・ミラー ✕ シップス】

アメリカ発アンダーウェアブランド【ロバート・ピー・ミラー】で人気のシアー素材を使用した、別注ヘンリーネックのロンT。インナーでも1枚でも着やすいよう、絶妙なサイズ感とシルエットに。ヘンリーネックとクルーネックがそれぞれ楽しめる、前後で着用できる2WAY仕様。【シップス】限定のライトブルー、ブラウン、ダークグレーを含む全4色展開。

【レイ ビームス】華やかプリントでベーシックなデニム合わせでも印象的なコーデに

左「ALL OVER PRINT SHIRT」\41,800、右「CAMO MESH LONGSLEEVE T-SHIRT」\26,400ともに【P.A.M.】

メルボルン発クリエイティブブランド【P.A.M.（パム）】が【レイ ビームス】のためにカプセルコレクションをリリース。

左のボタンアップシャツは花柄アートワークを全面にプリントした、アート作品のような繊細な色使いと柄が存在感のある1枚。

【P.A.M.】のアーカイブからリクエストした、唯一無二のテキスタイルを用いたのがカモフラージュ柄ロングスリーブTシャツ。伸縮性に優れた素材で、ストレスフリーな着心地も魅力です。

今しか手に入らないエクスクルーシブなトップスで、コーディネートに差をつけて。

※価格はすべて税込みです