俳優の村田充が28日までに、自身のインスタグラムを更新。2021年12月に急逝した元妻・神田沙也加さん（享年35）から引き取った愛犬ブルーザー君の動画をアップした。



【写真】村田充の腕を枕にしたブルーザー君 安心しきったキュルンキュルンのつぶらな瞳

「起きたらこれ。」と村田の上を枕にしたブルーザー君が、きゅるんきゅるんのつぶらな瞳で安心しきったような村田を見つめている様子をアップ。前日には「起きたらこれ」と別の愛犬・実春ちゃんが同じように村田の腕を抱き枕のようにする姿をアップ。フォロワーも「実春ちゃんと日替わりですか？」「今日はブルちゃん これは順番待ちですか？早い者勝ちですか？」と村田家の愛犬たちに、“堕とされた"フォロワーが続出。



さらに「いつも写真や動画見るたびにブルの中にいる様な気がしてます。表情とかそっくりですよね」「ブルちゃん幸せそう 本当にありがとうございます」などとコメントしていた。



ブルーザー君は、村田と婚姻中に神田さんが主演したミュージカル「キューティブロンド」で共演後に引き取られた。沙也加さんは19年9月に「3歳のお誕生日おめでとう！ママはブルのことが大好きだよ いつも可愛く素直でいてくれて、助けてくれて本当にありがとう。これからもずっと一緒だよ」とパジャマ姿で寝転がり、腕の中で眠るブルーザー君との写真をインスタグラムにアップしたこともあった。



（よろず～ニュース編集部）