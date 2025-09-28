¡Ö¡Ø¸½¶â¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ½ê»ý¶â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤µ¤»¤¿¡×¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ôºù¶è¤Î¶õ¤²È¤Ç½÷À¡Ê60¡Ë¤¬»àË´¤·¤¿²ÐºÒ¡¡»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤ÇÃÎ¿ÍÃËÀ¡Ê70¡Ë¤òÂáÊá¡¡ºë¶Ì¸©·Ù
¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Ç¶õ¤²È¤Î¾Æ¤±À×¤«¤é½÷À¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË¤¬¡Ö¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ½ê»ý¶â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤µ¤»¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¿·¤¿¤ËÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ï¡¢º£·î6Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ôºù¶è¤Î¶õ¤²È¤¬Á´¾Æ¤·¡¢¤³¤Î²È¤ò½êÍ¤¹¤ëÌÚÂ¼Å¸»Ò¤µ¤ó¡Ê60¡Ë¤¬°äÂÎ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢·Ù»¡¤ÏÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¾¾Åç¶âÉ×ÍÆµ¿¼Ô¡Ê70¡Ë¤òÂáÊá¤·¡¢¤±¤µÁ÷¸¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾ÅçÍÆµ¿¼Ô¤Ï¸½¶â97Ëü±ß¤Ê¤É¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤Ç´û¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº¤Ç¡Ö¡Ø¸½¶â¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ½ê»ý¶â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤µ¤»¤¿¡×¤Ê¤É¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¿·¤¿¤ËÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾ÅçÍÆµ¿¼Ô¤Ï»¦³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¶â¤òÅð¤à¤È¤¤Ë¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ç»¦¤·¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
