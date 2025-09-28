【MLB】マリナーズードジャース（9月27日・日本時間28日／シアトル）

【映像】寒そう？“青ずきんちゃん”と化した大谷の表情

完全休養日となったドジャース・大谷翔平投手のベンチでの観戦姿が話題となった。

すでに地区優勝が決まっていることもあり、ロバーツ監督は大谷をスタメンから外し、完全休養日と設定。大谷はチームのパーカーを着てベンチでチームメートのプレーを観戦し、ポストシーズンへ向けて英気を養った。

そんな33試合ぶりの休養日となった大谷を中継カメラが捉えた。画面に映し出された大谷はチームのパーカーを着用し、リラックスした様子。さらに、シアトルでの開催ということもあり寒かったのか、フードを深く被っていた。実況と解説が、大谷（らしき人物）が映し出された直後に「これは大谷…ですよね？」とすぐに断言できないほど顔は覆われていた。

この場面はSNSでも話題となり、「大谷、パーカーのフードまでかぶってる笑」「フードを被り気配消してベンチに座る大谷翔平www」「やっぱり寒いのね」「大谷くんちょっと寒そう」「青ずきんちゃんかと 思ったら 大谷君やった」「ダグアウトからチームパーカーで見守りですな笑」などと、コメントが寄せられた。

地区優勝を決めたものの、ワールドシリーズ連覇への道は決して平坦ではない。ワイルドカード・シリーズ（2勝）、ディビジョン・シリーズ（3勝）、リーグ・チャンピオンシップ・シリーズ（4勝）、ワールド・シリーズ（4勝）と、あと13勝が必要となる。

険しい戦いを勝ち抜くために大谷は、積極的休養を取った。そんな休養中でもベンチでの一コマが話題となるあたりに、大谷の存在感の大きさを改めて感じさせられた。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）