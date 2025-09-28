＜大相撲九月場所＞◇千秋楽◇28日◇東京・両国国技館

【映像】大の里が優勝を決めた千秋楽の模様

横綱・大の里（二所ノ関）が、横綱・豊昇龍（立浪）との優勝決定戦を制し、2場所ぶり5度目の幕内優勝を決めた。なお、大の里が横綱として賜杯を抱いたのは今回が初めて。

相撲ファンから大きな注目が集まった大相撲秋場所・千秋楽の結びの一番。1敗の大の里が勝てばそのまま優勝、2敗の豊昇龍が勝てば、両横綱による優勝決定戦で賜杯の行方を決するという展開だった。過去の対戦成績は豊昇龍が6勝2敗と勝ち越していて、ここ最近は3連勝中。大の里にとっては難儀な相手だろう。

迎えた迎えた結びの一番で、大の里は豊昇龍に押し出され、黒星を喫した。このまま豊昇龍の勢いが勝るか、大の里が意地を見せるかーー。注目が集まる中で行われた優勝決定戦で大の里は、豊昇龍を撃破した。物言いがついたが、大の里がそのまま優勝となった。なお、千秋楽の横綱同士の対戦で優勝が決まるのは、2020年春場所の白鵬―鶴竜以来となった。

大の里は十四日目、対戦するはずだった大関・琴櫻（佐渡ヶ嶽）が休場。この不戦勝が今年の60勝目となり、初の年間最多勝も確定した。1年を納めくくる九州場所を待たずに年間最多勝が決まるのは、2021年の横綱・照ノ富士以来となった。

■東横綱・大の里 プロフィール

所属部屋：二所ノ関

本名：中村 泰輝

生年月日：平成12年6月7日（25歳）

出身地：石川県河北郡津幡町

身長：192.0センチ

体重：187.0キロ

得意技：突き・押し・右四つ・寄り

（ABEMA/大相撲チャンネル）