一度途絶えてしまった幻のお茶を復元

500年以上の歴史があるぶくぶく茶は琉球王朝時代、王族や士族の間で「福福茶（ふくふくちゃ）」や「泡茶（あーちゃ）」と呼ばれ、琉球王国の王様や外国からの賓客を迎える際のおもてなしや結婚式、誕生祝い、祭事などで飲まれていました。

そんなぶくぶく茶の文化は戦後、沖縄戦で茶器や記録が焼失してしまったこともあり、途絶えてしまいましたが、昭和50年代頃から「幻のお茶を復活させよう」と沖縄の茶文化に詳しい研究者や茶道家が集結。県内外の古い文献を掘り起こし、お茶を淹れるための道具を世界中から取り寄せて調査し、復元することに成功しました。

2階にはテラス席も

そのメンバーのひとりが「ぶくぶく茶 嘉例」の店主 光星（みつぼし）つきこさんのお母様。当時、喫茶店を営んでいた光星さんは「ぶくぶく茶をコーヒー感覚で味わってほしい」と、同じ空間でぶくぶく茶の提供もスタートさせました。

「ぶくぶく茶 嘉例」の店内には、光星さんがイチオシするスキンケアグッズや雑貨も置かれ、どこかの家庭にお邪魔したような気分にさせてくれます。



ぶくぶく茶は2層構造になっていて、下の部分はお茶。上の部分はこんもりと盛り上がる真っ白な泡。この泡の正体は、白米をきつね色になるまで1時間ほど空炒りし、炒った白米を20分ほどかけて中火で煮出した煮汁です。

ぶくぶく茶の泡立て方は光星さんがレクチャーしてくれます

煮出す際に使用する水は軟水ではなく硬水。ミネラルを多く含む硬水は泡立ちがよく、長持ちするのです。光星さんは10日に1度、昭和60年に“日本の名水百選”に選ばれた「垣花樋川（かきのはなひーじゃー）」を訪れ、ぶくぶく茶にふさわしい水を汲んできます。

煮汁に含まれているデンプンやサポニンが、泡立てることによってぶくぶく茶特有のふわふわ泡を作る

大きな鉢に入ったお米の煮汁を、茶せんで泡立てていきますが、上手に泡立てるコツは一定のリズムで左右にシャカシャカと混ぜること。手を止めず、2分ほど泡立てるとキメの細かいキレイな泡が完成します。

ぶくぶく茶が復元したことで現在は沖縄県内で味わうことのできるお店がいくつかありますが、多くのカフェや茶屋ではぶくぶく茶をすでに泡立てた状態で提供するため、泡を立てるところから体験できるのは「ぶくぶく茶 嘉例」のみ。



ぶくぶく茶にお菓子と果物が付くセットは1600円

泡立てたもこもこの泡を、お茶が入った茶碗の上に盛り付け、好みで黒糖ピーナッツをパラっ。口当たりの軽いふわふわとした泡はカプチーノとは異なる食感で、まるで雲を食べているかのような不思議な感覚に。ぶくぶく茶自体は無糖なので、黒糖の甘さとピーナッツの香りが広がります。

季節のフルーツとちんすこうなどの焼き菓子がセットになっています。

ぶくぶく茶はオーソドックスの「玄米さんぴん」の他にも13種類の薬草を使った「薬草」や「サンニン（月桃）」「うっちん（ウコン）」「ゴーヤー」などがあり、単品は1000円、お菓子が付くセットは1200円、お菓子と果物が付くセットは1600円です。



「ぶくぶく茶 嘉例」は首里城公園入口バス停から徒歩約1分。首里城観光で歴史に触れた後は、琉球王朝時代の文化体験を楽しみ、記憶に残るひと時を過ごしてみませんか？



■ぶくぶく茶 嘉例（ぶくぶくちゃ かりー）

住所：沖縄県那覇市首里池端町9

TEL：098-885-5017

営業時間：12〜19時

定休日：火・水曜



Text＆Photo：舘幸子（沖縄未来企画）



