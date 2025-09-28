パパさんが出張から帰って来たら、大型犬が駆け寄って歓迎するかと思いきや…？愛ゆえの予想外の行動が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で9万8000回再生を突破。「可愛すぎて泣ける」「大好きなんだね」といった声が寄せられています。

【動画：パパが出張に行って悲しむ大型犬→数日後、帰ってきた瞬間に…愛が強すぎる『おかえりなさいの仕方』】

パパさんが出張から帰って来たら…

Instagramアカウント「ema_chi_golden」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバーの「エマ」ちゃんと出張から帰って来たパパさんが再会した時の様子です。

パパさんが出張に行った後は、「置いて行くなんてひどい…」としょんぼりしていたというエマちゃん。数日後、パパさんが帰って来ることを察知すると、ニコニコと明るい笑顔を見せたそうです。

そしてエマちゃんが玄関で待っていると、ついにパパさんが帰って来ました。ドアの向こうにパパさんの姿が見えた瞬間、エマちゃんはしっぽをブンブン振って大喜びしたそう。

大型犬が嬉しすぎて階段を往復！？

ところがパパさんがドアを開けてお家に入ってくると、エマちゃんはすぐに駆け寄って歓迎するのではなく、なぜか階段を上って行ってしまったとか！途中でお気に入りのヘアバンドを拾って上の階まで辿り着いたら、くわえたままトコトコと下りてくるエマちゃん。

そして「おかえり～！」とパパさんを歓迎したかと思うと、再び階段を上ったり下りたり…。どうやらパパさんの帰宅が嬉しすぎて、体が勝手に動いてしまうようです。

結局、エマちゃんはピーピーと歓喜の声を上げながら、階段を5往復もしたそう！まるで数年ぶりに会えたかのように喜びを爆発させる姿が、なんとも愛くるしいです。

愛を感じる光景に感動

エマちゃんは少し落ち着きを取り戻してから、「お利口にお留守番してたよ。褒めて～」とばかりにパパさんに甘え始めたそう。そしてパパさんがたっぷり撫でてあげると、ご満悦の表情を浮かべていたとか。

お出迎えが一段落してパパさんが寛ぎ始めてからも、そばを離れようとせずピタッとくっついていたというエマちゃん。全ての行動に愛を感じて、見ているだけで心が温かくなります。きっとパパさんもエマちゃんのおかげで、出張の疲れが吹き飛んでしまったことでしょう。

この投稿には「可愛すぎます」「愛情の深さに泣ける」「こんな出迎えをされて幸せですね」といったコメントが寄せられています。

エマちゃんの可愛い姿や、ご家族との愛にあふれた日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「ema_chi_golden」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ema_chi_golden」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。