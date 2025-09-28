ラ・リーガでのマドリードダービーではホームでレアル・マドリードを撃破したアトレティコ・マドリード。前半を2-2で折り返すと、後半に3ゴールを決めて相手を突き放した。これで勝ち点は12。首位レアルとの勝ち点差を6にまで縮めた。



そんなアトレティコだが、この勢いを加速させるべく、アタッカーの補強を検討しているようだ。



『FICHAJES.NET』によると、そのターゲットはリーグ1のマルセイユでプレイするメイソン・グリーンウッド。





アトレティコはグリーンウッドの攻撃での貢献度の高さを評価しており、クラブに引き入れたいと考えているという。グリーンウッドは23歳という若さながら、マルセイユでは10番を与えられているアタッカー。マルセイユでは右WGで起用されており、今季はここまで公式戦7試合で2ゴール4アシストを記録している。同メディアによると、マルセイユはグリーンウッドの評価額を7500万ユーロ、日本円にして約130億円と見積もっている。古巣であるマンチェスター・ユナイテッドはグリーンウッドの再売却条項を保有しており、マルセイユが同選手を売却した際の50%の移籍金を得る契約となっている。23-24シーズンではヘタフェにレンタル移籍しており、ラ・リーガでの経験があるグリーンウッド。アトレティコはそのシーズンからグリーンウッドを高く評価しているようで、今後はディエゴ・シメオネ監督のもとでプレイすることになるのだろうか。