¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡Û¼ãÎÓ¹¸¹°¤Î°úÂà»î¹ç¤ò¶Í°þ³Ø±à»þÂå¤Î²¸»Õ¤¬´ÑÀï¡Ö¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¡×
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¤¹¤ëÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¼ãÎÓ¹¸¹°ÆâÌî¼ê¤¬£²£¸Æü¡¢¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê³ù¥±Ã«¡Ë¤Ç¡Ö°úÂà»î¹ç¡×¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö£³ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£½é²ó¤Î¼éÈ÷¤Ç»°¼ÙÈô¤òÊáµå¤¹¤ë¤È¡¢½é²ó£²»à¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¾ÂÅÄ¤ÎÄ¾µå¤ò¤È¤é¤¨¤Æ±¦Ãæ´Ö¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤Î»°ÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£ÂåÁö¤òÁ÷¤é¤ì¤ë¤ÈÂç¤¤ÊÇï¼ê¤ÎÃæ¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Î¾¿Æ¤äµð¿Í¤Ç´ÆÆÄ¡¦Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤âÀï¤Ã¤¿¶Í°þ³Ø±à¤ÎÀèÇÚ¡¦¹â¶¶Í³¿»á¡¢¸µµð¿Í¤Î³áÃ«Î´¹¬»á¤éÂ¿¤¯¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬´ÑÀï¤ËË¬¤ì¤¿¡£
¡¡¶Í°þ³Ø±à»þÂå¤Î´ÆÆÄ¤Ç¡¢¸½¡¦À±ÜÌ¹ñºÝ¾ÅÆî¤ÎÅÚ²°·Ã»°Ïº´ÆÆÄ¤â´ÑÀï¡£¸µÂçÍÎ¤Ç¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¼ãÎÓ¤ÎÉã¡¦·û°ì¤µ¤ó¤ÈÅÚ²°´ÆÆÄ¤Ï¾¼ÏÂ£²£¸Ç¯ÅÙÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÆ±¤¤Ç¯¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òÌÜ¤Ë¾Æ¤¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡ÅÚ²°´ÆÆÄ¤Ï»î¹çÁ°¤Ë¼ãÎÓ¤ÈÂÐÌÌ¡£¡Ö¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¤ªÉã¤µ¤ó¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Í¤®¤é¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤ª¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ãÎÓ¤ÏÅìµþ¡¦ÃæÌî¶è½Ð¿È¡£¶Í°þ³Ø±à¡¢Ë¡Âç¡¢£Ê£Ø¡½£Å£Î£Å£Ï£Ó¤ò·Ð¤Æ£±£·Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£¶°Ì¤Çµð¿Í¤ËÆþÃÄ¡££±£¹¡¢£²£°Ç¯¤Î¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¡¢ºòÇ¯¥È¥ì¡¼¥É¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡££±·³¤Ç¤Î¥×¥íÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï£³£³£µ»î¹ç¤Ç£±£¶£³°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨£²³ä£²Ê¬£¸ÎÒ¡¢£±£²ËÜÎÝÂÇ¡¢£µ£¹ÂÇÅÀ¡£Æâ¡¢³°Ìî¼é¤ì¤ëµ®½Å¤ÊÁª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£