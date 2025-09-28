俳優の松平健が２８日、都内で行われた国際ＮＧＯ「ジャパン・プラットフォーム（ＪＰＦ）」の設立２５周年を記念したイベント「グローバルフェスタＪＡＰＡＮ２０２５」に、女優・村山輝星（きらり）とともに参加した。

ＪＰＦ２５周年特別応援団に就任している２人が、国内最大級の国際協力イベントを盛り上げた。７１歳の松平は、１５歳の村山と同じステージで「マツケンサンバ２」を熱唱。東京・明治座での主演舞台「大逆転！戦国武将誉賑（せんごくかーにばる）」を終えた直後に駆けつけたが、疲れを見せないパフォーマンスで会場の新宿住友ビル三角広場を沸かせた。「皆さんに笑顔になってもらいたいという気持ちでステージに立っている。少しでもお力になれたら」という松平に、村山は「最高でした！」と興奮しきりだった。

子役出身の村山は、外務省やＮＧＯなどで支援に携わる専門家とのパネルディスカッションにも登壇。「未来へつなぐ人道支援」をテーマに、国際協力について意見を交わした。パレスチナ・ガザ地区や能登半島地震などの現状を思い「知ることと、自分ごととして捉えるのが大事。意識を持っているだけでも小さなアクションにつながる」と関心を寄せていた。