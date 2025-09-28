俳優の三浦涼介が２８日、東京・北千住のシアター１０１０で開幕するリーディングミュージカル「ＢＥＡＳＴＡＲＳ ｅｐｉｓｏｄｅ１」（１０月２日まで）の初日前に取材会を行い、意気込みを語った。

板垣巴留氏の同名コミックが原作で、擬人化された肉食獣と草食獣が共存する世界の群像劇を、歌と朗読やダンス、パフォーマンスで表現。昨年９月に初演され今回が再演となる。

歌い手・読み手とパフォーマーが分かれている個性的な構成だが、ハイイロオオカミの少年・レゴシを演じる三浦は「歌い手・読み手チームがパフォーマーの皆さんと合わせた時の立体感や感度、ドキドキ感、ワクワク感みたいなものをお客様にきちんと心から届けられたら」と意欲。「すごく難しいことをやっているなと思いますが、きちんと心があればお客様には伝わる」と語った。

ウサギのハルは元ＡＫＢ４８の梅田彩佳と「私立恵比寿中学」の真山りかがダブルキャストで務める。真山は「リーディングミュージカルは初挑戦で『一匹ウサギになってしまったらどうしよう』と不安だったんですが、皆さんすごく気さくに話しかけてくださった」と安堵（あんど）の表情。梅田は「稽古の最後の日に（演出の）元吉（庸泰）さんに『共存して孤独にならないようにしてください』と言われたのがすごく印象的。大好きなカンパニーのみなさんと一緒に共存することを選ぼうと思ったら、よりみんなが好きになった」と絆を感じていた。