¡¡²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¡ÊÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤¬Í¥¾¡·èÄêÀï¤Ç¡¢²£¹Ë¡¦Ë­¾ºÎ¶¡ÊÎ©Ï²¡Ë¤ò´ó¤êÅÝ¤·¡¢£²¾ì½ê¤Ö¤ê£µÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Êª¸À¤¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤¬¡¢·³ÇÛÄÌ¤ê¡¢Âç¤ÎÎ¤¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜ³ä¤Ç¤ÎÎ¾¼Ô¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ï¡¢£²ÇÔ¤ÇÄÉ¤¦Ë­¾ºÎ¶¤¬¡¢£±ÇÔ¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ÎÂç¤ÎÎ¤¤ò²¡¤·½Ð¤·¡¢¤È¤â¤Ë£±£³¾¡£²ÇÔ¤ÇÊÂ¤ó¤À¡£

¡¡´ØÏÆ¡¦¼ãÎ´·Ê¡Ê¹Ó¼®¡Ë¤Ï¡¢¤Ï¡¢ÅìÁ°Æ¬£·ËçÌÜ¡¦Î´¤Î¾¡¡Ê¾ïÈ×»³¡Ë¤Ë²¡¤·½Ð¤µ¤ì¡¢£¶¾¡£¹ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Î´¤Î¾¡¤Ï£±£²¾¡£³ÇÔ¡£

¡¡´ØÏÆ¡¦Ì¸Åç¡Ê²»±©»³¡Ë¤Ï¡¢¾®·ë¡¦¹â°Â¡ÊÅÄ»Ò¥Î±º¡Ë¤ËÆÍ¤­Íî¤È¤µ¤ì¡¢£¶¾¡£¹ÇÔ¡£¹â°Â¤Ï£·¾¡£¸ÇÔ¡£

¡¡¿·¾®·ë¡¦°ÂÀÄ¶Ó¡Ê°Â¼£Àî¡Ë¤Ï¡¢À¾Á°Æ¬£´ËçÌÜ¡¦¼ã¸µ½Õ¡Ê¹Ó¼®¡Ë¤Ë´ó¤êÀÚ¤é¤ì¤ÆÇÔ¤ì¤¿¡£¿·ÆþËë°ÊÍè£´¾ì½êÏ¢Â³£±£±¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£