Í¥¾¡·èÄêÀï¤ÇÂç¤ÎÎ¤¤¬Ë¾ºÎ¶¤Ë¾¡¤Á¡¢£²¾ì½ê¤Ö¤ê£µÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¡¡ËÜ³ä¤ÇË¾ºÎ¶¤ËÇÔ¤ì¤ë¤â·èÄêÀï¤Ç¾¡Íø
¢¡ÂçÁêËÐ½©¾ì½êÀé½©³Ú¡Ê£²£¸Æü¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¡ÊÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤¬Í¥¾¡·èÄêÀï¤Ç¡¢²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¡ÊÎ©Ï²¡Ë¤ò´ó¤êÅÝ¤·¡¢£²¾ì½ê¤Ö¤ê£µÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Êª¸À¤¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤¬¡¢·³ÇÛÄÌ¤ê¡¢Âç¤ÎÎ¤¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜ³ä¤Ç¤ÎÎ¾¼Ô¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ï¡¢£²ÇÔ¤ÇÄÉ¤¦Ë¾ºÎ¶¤¬¡¢£±ÇÔ¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ÎÂç¤ÎÎ¤¤ò²¡¤·½Ð¤·¡¢¤È¤â¤Ë£±£³¾¡£²ÇÔ¤ÇÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡´ØÏÆ¡¦¼ãÎ´·Ê¡Ê¹Ó¼®¡Ë¤Ï¡¢¤Ï¡¢ÅìÁ°Æ¬£·ËçÌÜ¡¦Î´¤Î¾¡¡Ê¾ïÈ×»³¡Ë¤Ë²¡¤·½Ð¤µ¤ì¡¢£¶¾¡£¹ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Î´¤Î¾¡¤Ï£±£²¾¡£³ÇÔ¡£
¡¡´ØÏÆ¡¦Ì¸Åç¡Ê²»±©»³¡Ë¤Ï¡¢¾®·ë¡¦¹â°Â¡ÊÅÄ»Ò¥Î±º¡Ë¤ËÆÍ¤Íî¤È¤µ¤ì¡¢£¶¾¡£¹ÇÔ¡£¹â°Â¤Ï£·¾¡£¸ÇÔ¡£
¡¡¿·¾®·ë¡¦°ÂÀÄ¶Ó¡Ê°Â¼£Àî¡Ë¤Ï¡¢À¾Á°Æ¬£´ËçÌÜ¡¦¼ã¸µ½Õ¡Ê¹Ó¼®¡Ë¤Ë´ó¤êÀÚ¤é¤ì¤ÆÇÔ¤ì¤¿¡£¿·ÆþËë°ÊÍè£´¾ì½êÏ¢Â³£±£±¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£