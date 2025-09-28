±Æ»³Í¥²Â¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼»î¹ç¡È3²èÌÌ¡ÉÆ±»þ»ëÄ°¡¡¶¦±é¼Ô¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤ËÅ·ºÍ¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î±Æ»³Í¥²Â¤¬28Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Æ¥ìÅì¥É¥é¥Þ¥×¥ì¥ß¥¢23¡Ø¥·¥Ê¥ó¥È¥í¡¼¥×¡Ù¡Ê10·î6Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¡Ëè½µ·îÍË¡¡¸å11¡§06¡Á¡Ëµ¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡£ºîÉÊ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥È¡¼¥¯¤ÎÃæ¤Ç¡¢¶Ã¤¤ÎÆÃµ»¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥®¥å¥Ã¤È´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¡ÄË¾·îÊâ¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥µ¥×¥é¥¤¥º
¡¡¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¿ÀÆ¸¡¦Å·ºÍ¤À¤È»×¤¦¿Í¡×¤È¤Î¥È¡¼¥¯¤Ç¡¢ºäÅìÎ¶ÂÁ¤¬±Æ»³¤òµó¤²¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤ËÅ·ºÍ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µÙ·ÆÃæ¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î»î¹ç¤òÆ±»þ¤Ë3²èÌÌ¤Ç¸«¤Æ¤âÁ´ÉôÍý²ò¤Ç¤¤ë¡£ËÍ¡¢1²èÌÌ¤Ç¤âÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£±Æ»³¤Ï¡ÖÌÜ¤¬2¤Ä¤¢¤ë¤«¤é¡Êº¸±¦¤ÎÌÜ¤Ç1²èÌÌ¤º¤Ä»ëÄ°¤¹¤ë¡Ë¡£¡Êº¸±¦¤ÎÌÜ¤Ç¡Ë¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ç3¤Ä¡Ê²èÌÌ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡×¤È¤½¤ÎÆâËë¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï2021Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ª¥Ã¥É¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù¤ÎµÓËÜ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëº¡¸µÏÂÄÅÌé»á¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡£º¡¸µ»á¤Ï¡¢¸¶ºî¡¦µÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë±Ç²è¡Ø¥Û¥¦¥»¥ó¥«¡Ù¤Î¸ø³«¤ò10·î10Æü¤Ë¹µ¤¨¡¢¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¸¶ºî¤òÌ³¤á¤¿Ì¡²è¡Ø¥«¥ß¥¥ë-KAMI KILL-¡Ù¤ÎÏ¢ºÜ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Ê¤É¡¢Ì¡²è¡¦¼Â¼Ì¡¦¥É¥é¥Þ¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢³¹¤Î¾®¤µ¤Ê¥Ð¡¼¥¬¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡È¥·¥Ê¥ó¥È¥í¡¼¥×¡É¡£¤½¤³¤ÇÆ¯¤¯8¿Í¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ç¡¢Âç³ØÀ¸¤ÎÅÔÀ®·õÇ·²ð¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥È¤ÎÆ±Î½¡¦¿åÄ®¤³¤È¤ß¤Ë¡¢Ì©¤«¤ËÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¡È¥·¥Ê¥ó¥È¥í¡¼¥×¡É¤ÇÉÔ²Ä²ò¤Ê¶¯Åð»ö·ï¤¬È¯À¸¡£ÀÅ¤«¤À¤Ã¤¿Æü¾ï¤Ï¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÏÄ¤ß¤Ï¤¸¤á¤ë¡£Îø°¦¤ÈÍ§¾ð¡¢å«¤ÈÎ¢ÀÚ¤ê¡¢±¿Ì¿¤ÈÁªÂò¨¡¨¡ÍÉ¤é¤®½Ð¤·¤¿´Ø·¸¤È´¶¾ð¤¬¡¢¼¡¡¹¤È»ö·ï¤ò°ú¤´ó¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡²¿¤¬ËÜÅö¤Ç¡¢²¿¤¬±³¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÅÔÀ®¤ÎÁÛ¤¤¤ÎÀè¤ËÂÔ¤Ä¤Î¤Ï¡¢Îø¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¨¡¨¡¡£¸½Âå¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤òÅê±Æ¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê¿Í´ÖÌÏÍÍ¤È¡¢ÉÔ²º¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ÎÃæ¤ÇåÌÌ©¤ÊÉúÀþ¤ä¹ª¤ß¤Ê²ñÏÃ·à¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈþ¤·¤¯¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ËÉÁ¤«¤ì¤ëÀÄ½Õ·²Áü¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ¼Ô²ñ¸«¤Ë¤Ï¤½¤Î¤Û¤«¡¢¿å¾å¹±»Ê¡¢»³ÅÄ°ÉÆà¡¢Ë¾·îÊâ¡¢ÌÄ³¤Í£¡¢Çë¸¶¸î¡¢¹â¶¶´¦¤â½ÐÀÊ¡£¿Ê¹Ô¤Ï¡¢Ãæº¬ÉñÈþ¥¢¥Ê¤¬Ì³¤á¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥®¥å¥Ã¤È´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¡ÄË¾·îÊâ¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥µ¥×¥é¥¤¥º
¡¡¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¿ÀÆ¸¡¦Å·ºÍ¤À¤È»×¤¦¿Í¡×¤È¤Î¥È¡¼¥¯¤Ç¡¢ºäÅìÎ¶ÂÁ¤¬±Æ»³¤òµó¤²¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤ËÅ·ºÍ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µÙ·ÆÃæ¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î»î¹ç¤òÆ±»þ¤Ë3²èÌÌ¤Ç¸«¤Æ¤âÁ´ÉôÍý²ò¤Ç¤¤ë¡£ËÍ¡¢1²èÌÌ¤Ç¤âÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£±Æ»³¤Ï¡ÖÌÜ¤¬2¤Ä¤¢¤ë¤«¤é¡Êº¸±¦¤ÎÌÜ¤Ç1²èÌÌ¤º¤Ä»ëÄ°¤¹¤ë¡Ë¡£¡Êº¸±¦¤ÎÌÜ¤Ç¡Ë¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ç3¤Ä¡Ê²èÌÌ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡×¤È¤½¤ÎÆâËë¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢³¹¤Î¾®¤µ¤Ê¥Ð¡¼¥¬¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡È¥·¥Ê¥ó¥È¥í¡¼¥×¡É¡£¤½¤³¤ÇÆ¯¤¯8¿Í¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ç¡¢Âç³ØÀ¸¤ÎÅÔÀ®·õÇ·²ð¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥È¤ÎÆ±Î½¡¦¿åÄ®¤³¤È¤ß¤Ë¡¢Ì©¤«¤ËÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¡È¥·¥Ê¥ó¥È¥í¡¼¥×¡É¤ÇÉÔ²Ä²ò¤Ê¶¯Åð»ö·ï¤¬È¯À¸¡£ÀÅ¤«¤À¤Ã¤¿Æü¾ï¤Ï¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÏÄ¤ß¤Ï¤¸¤á¤ë¡£Îø°¦¤ÈÍ§¾ð¡¢å«¤ÈÎ¢ÀÚ¤ê¡¢±¿Ì¿¤ÈÁªÂò¨¡¨¡ÍÉ¤é¤®½Ð¤·¤¿´Ø·¸¤È´¶¾ð¤¬¡¢¼¡¡¹¤È»ö·ï¤ò°ú¤´ó¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡²¿¤¬ËÜÅö¤Ç¡¢²¿¤¬±³¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÅÔÀ®¤ÎÁÛ¤¤¤ÎÀè¤ËÂÔ¤Ä¤Î¤Ï¡¢Îø¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¨¡¨¡¡£¸½Âå¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤òÅê±Æ¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê¿Í´ÖÌÏÍÍ¤È¡¢ÉÔ²º¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ÎÃæ¤ÇåÌÌ©¤ÊÉúÀþ¤ä¹ª¤ß¤Ê²ñÏÃ·à¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈþ¤·¤¯¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ËÉÁ¤«¤ì¤ëÀÄ½Õ·²Áü¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ¼Ô²ñ¸«¤Ë¤Ï¤½¤Î¤Û¤«¡¢¿å¾å¹±»Ê¡¢»³ÅÄ°ÉÆà¡¢Ë¾·îÊâ¡¢ÌÄ³¤Í£¡¢Çë¸¶¸î¡¢¹â¶¶´¦¤â½ÐÀÊ¡£¿Ê¹Ô¤Ï¡¢Ãæº¬ÉñÈþ¥¢¥Ê¤¬Ì³¤á¤¿¡£