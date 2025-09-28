ÂçÁêËÐ½©¾ì½ê¤Ç¡¢²£¹Ë¤È¤·¤Æ½é¤È¤Ê¤ëÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤ÎÈ¬³ÑÍý»öÄ¹¡Ê±¦¡Ë¤«¤é»òÇÕ¤ò¼õ¤±¼è¤ëÂç¤ÎÎ¤¡á28Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û

¡¡ÂçÁêËÐ½©¾ì½êÀé½©³Ú¡Ê28Æü¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡ËÂç¤ÎÎ¤¤¬13¾¡2ÇÔ¤ÇÊÂ¤ó¤ÀË­¾ºÎ¶¤È¤Î²£¹ËÆ±»Î¤ÎÍ¥¾¡·èÄêÀï¤ò´ó¤êÅÝ¤·¤ÇÀ©¤·¡¢2¾ì½ê¤Ö¤ê5ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£²£¹Ë¾º¿Ê¸å¤Ï½éÀ©ÇÆ¡£ËÜ³ä¤Ç¤Ï1º¹¤ÇÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ë­¾ºÎ¶¤Ë²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£

¡¡¿·¾®·ë°ÂÀÄ¶Ó¤Ï¼ã¸µ½Õ¤Ë´ó¤êÀÚ¤é¤ì¤Æ11¾¡4ÇÔ¡£´ØÏÆ¤Ï¼ãÎ´·Ê¡¢Ì¸Åç¤¬¤È¤â¤Ë6¾¡9ÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£

¡¡Âç¤ÎÎ¤¤«¤é¶âÀ±³ÍÆÀ¤ÎÇìºùË²¤¬½é¤Î¼ì·®¾Þ¡£12¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿Î´¤Î¾¡¤¬5ÅÙÌÜ¤Î´ºÆ®¾Þ¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤¬4¾ì½êÏ¢Â³¤Î»°¾Þ¤È¤Ê¤ë2ÅÙÌÜ¤Îµ»Ç½¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£½½Î¾¤Ï¿·½½Î¾¤ÎÄ«ÇòÎ¶¤¬13¾¡2ÇÔ¤ÇÀ©¤·¤¿¡£

¡¡¶å½£¾ì½ê¤Ï11·î9Æü¤«¤éÊ¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£

