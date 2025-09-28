¿å¸Í¤¬6»î¹ç¤Ö¤êÇòÀ±¤Ç¼ó°Ì·ø»ý¡ª¡¡¥É¥í¡¼¤ÎÄ¹ºê¤È¡Ö2¡×º¹¤Ë¡ÄÆÁÅç¤ÏPO·÷5°Ì¥¡¼¥×¡¿J2Âè31Àá
¡¡2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°Âè31Àá¤Î3»î¹ç¤¬27Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡4»î¹çÏ¢Â³¥É¥í¡¼¤ÇÂÆ§¤ß¤¬Â³¤¯¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¤ÇÆ£»ÞMYFC¤ÈÂÐÀï¡£32Ê¬¤Ë»³ËÜÈ»Âç¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¡¢75Ê¬¤Ë¤ÏÂç¿¹½íÀ¸¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤¬Ä¾ÀÜ¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤ë¡£2¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¿å¸Í¤Ï¥ê¡¼¥°Àï6»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿å¸Í¤È¾¡¤ÁÅÀ¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿2°ÌV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ¤«¤éÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤º¡¢¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¾¡¤ÁÅÀ¡Ö58¡×¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¿å¸Í¤Ï¡¢Ä¹ºê¤È¾¡¤ÁÅÀº¹¡Ö2¡×¤Ë¡¢27Æü¤Î»î¹ç¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤Æ¤¤¤¿3°Ì¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤È¤Ï¾¡¤ÁÅÀº¹¡Ö3¡×¤Ë¹¤²¤¿¡£
¡¡27Æü¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ»ÃÄêÅª¤Ë¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·÷³°¤ØÅ¾Íî¤·¤Æ¤¤¤¿ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤Ï¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¤ÈÂÐÀï¡£¥È¥Ë¡¼¡¦¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¤¬Á°È¾2¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤ë¤È¡¢54Ê¬¤Ë1ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤ÎÄ¾¸å¤Ë¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ð¥ë¥»¥í¥¹¤¬ÆÍ¤Êü¤¹¡£ÆÁÅç¤¬¹ß³Ê·÷¤Ç¶ì¤·¤àÉÙ»³¤ò3¡Ý1¤ÇÂà¤±¡¢4»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤Ç5°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¡£
¡¡º£Àá¤Î»î¹ç·ë²Ì¤È½ç°ÌÉ½¡¢¼¡Àá¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢§9·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë
ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¡¡0¡Ý3¡¡¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ
¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¡¡2¡Ý1¡¡¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC
¤¤¤ï¤FC¡¡2¡Ý3¡¡¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ
¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¡¡2¡Ý2¡¡¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ
¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¡¡2¡Ý4¡¡RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã
FCº£¼£¡¡1¡Ý1¡¡¥µ¥¬¥óÄ»À´
ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¡¡0¡Ý3¡¡°¦É²FC
¢§9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë
¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ¡¡0¡Ý0¡¡V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê
¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¡¡2¡Ý0¡¡Æ£»ÞMYFC
¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¡¡1¡Ý3¡¡ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹
¢¨¡Ê¡ËÆâ¤Ï¾¡¤ÁÅÀ¡¿ÆÀ¼ºÅÀº¹
1°Ì¡¡¿å¸Í¡Ê58¡¿¡Ü19¡Ë
2°Ì¡¡Ä¹ºê¡Ê56¡¿¡Ü9¡Ë
3°Ì¡¡ÀéÍÕ¡Ê55¡¿¡Ü14¡Ë
4°Ì¡¡ÀçÂæ¡Ê54¡¿¡Ü11¡Ë
5°Ì¡¡ÆÁÅç¡Ê51¡¿¡Ü13¡Ë
6°Ì¡¡ÂçµÜ¡Ê50¡¿¡Ü15¡Ë
7°Ì¡¡Ä»À´¡Ê50¡¿¡Ü5¡Ë
8°Ì¡¡ÈØÅÄ¡Ê48¡¿¡Ü5¡Ë
9°Ì¡¡º£¼£¡Ê47¡¿¡Ü6¡Ë
10°Ì¡¡»¥ËÚ¡Ê43¡¿¡Ý15¡Ë
11°Ì¡¡¹ÃÉÜ¡Ê42¡¿¡Ü2¡Ë
12°Ì¡¡¤¤¤ï¤¡Ê40¡¿¡Ü6¡Ë
13°Ì¡¡»³·Á¡Ê38¡¿0¡Ë
14°Ì¡¡½©ÅÄ¡Ê37¡¿¡Ý9¡Ë
15°Ì¡¡Æ£»Þ¡Ê36¡¿¡Ý4¡Ë
16°Ì¡¡·§ËÜ¡Ê34¡¿¡Ý10¡Ë
17°Ì¡¡ÂçÊ¬¡Ê33¡¿¡Ý12¡Ë
18°Ì¡¡»³¸ý¡Ê25¡¿¡Ý12¡Ë
19°Ì¡¡ÉÙ»³¡Ê24¡¿¡Ý19¡Ë
20°Ì¡¡°¦É²¡Ê20¡¿¡Ý24¡Ë
¢§10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë
14:00¡¡»¥ËÚ¡¡vs¡¡»³·Á
14:00¡¡ÀéÍÕ¡¡vs¡¡Ä¹ºê
14:00¡¡Æ£»Þ¡¡vs¡¡ÉÙ»³
15:00¡¡ÀçÂæ¡¡vs¡¡ÂçµÜ
16:00¡¡¹ÃÉÜ¡¡vs¡¡ÈØÅÄ
¢§10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë
14:00¡¡½©ÅÄ¡¡vs¡¡ÂçÊ¬
14:00¡¡»³¸ý¡¡vs¡¡Ä»À´
14:00¡¡ÆÁÅç¡¡vs¡¡º£¼£
15:00¡¡·§ËÜ¡¡vs¡¡¤¤¤ï¤
16:00¡¡°¦É²¡¡vs¡¡¿å¸Í
