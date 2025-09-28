２７日のテレビ朝日「庄司＆ミキティの覗き見バラエティ 今でも好きですか？」では、ＭＣの２人が芸能人夫婦のデートをモニタリングした。

スタジオでは藤本美貴と庄司智春も「２人にとって思い出の場所」を聞かれ「多摩川」と答えた。破局危機を迎えた際の思い出の場所だという。

庄司は「『もう会えません』って言われたんだよね。付き合ってる頃にね」と回想。電話を持っているポーズで「『ちょっと待ってよ！最後でいいから１回会ってくれよ！』って言って」と再現した。

ミキティは「粘る。すごい粘る」と照れ笑い。続けて庄司は「『モーニング娘。もやってるし、こうやって友達としてでも会うのは勘違いされちゃうから』って。『ちょっと待って！最後に１回会ってくれ！』って言って、夜中ですよね」と真夜中の多摩川で顔を合わせたという。

漆黒の川沿いとあって、ミキティは「多摩川のどこか全然わからないところ」と苦笑。背水の庄司は「そこでね。『そんなこと突然言われても好きって気持ちは変えられないから、それは勝手でいいよね』って」と振り返り、ミキティも「『勝手に好きでいたい』って。こんなに好きでいてくれる人いないなって思ったのが今につながってます。あの『ちょっと待ってくれ！』はよかった」とノロケた。

庄司は舞台裏について「『やばいです！』ってロンブーの淳さんに電話した。『どうしたらいいんですか？』って言ったら『会いに行け！』って」と田村淳に窮地を救われたことを明かした。