¡Ú¸þÆüÄ®¶¥ÎØ£é£îÆàÎÉ¡¦£Ç·Ê¿°Â¾Þ¡Û¸¤ÉúÍ¯Ìé¤¬£ÓÈÉ¤È¤·¤Æ¤Î½éÍ¥¾¡¤Ç£´²óÌÜ¤Î£Ç·À©ÇÆ
¡¡ÆàÎÉ¶¥ÎØ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¸þÆüÄ®¶¥ÎØ£ÇIII¡Ö³«Àß£·£µ¼þÇ¯µÇ°¡¡Ê¿°Â¾Þ£é£îÆàÎÉ¡×¤Ï£²£¸Æü¡¢ºÇ½ªÆü¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡££±£²£Ò·è¾¡¤Ï¸¤ÉúÍ¯Ìé¡Ê£³£°¡áÆÁÅç¡Ë¤¬»ý¤ÁÌ£¤Î¶¯Îõ¤Ê¥«¥Þ¥·¤ò·è¤á¤ÆÍ¥¾¡¡£ºòÇ¯£±£°·îµþ²¦³Õ°ÊÍè¡¢£´²óÌÜ¤Î£ÇIIIÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡£´·î¤Ë£ÓÈÉ¤Ë·«¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤«¤é½é¤á¤Æ¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¡¢´î¤Ó¤¬¶»¤òËþ¤¿¤¹¡£Î¨Ä¾¤Ë¡Ö¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
¡Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¤âÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë£ÓÈÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤Î©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡¡£²£°£²£±Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¡¢¤Þ¤À¼ã¼ê¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½ÅÀÕ¤Ë²¡¤·¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡·è¾¡¤ÏÆ±³ØÇ¯¤Îº´¡¹ÌÚ¹ë¤È¡Ö°ì·â¤Ç·è¤á¤è¤¦¡×¤ÈÁÀ¤¤¤òÄê¤á¤¿¡££³¤Ä¤Î¥é¥¤¥ó¤¬Æ°¤¯Ãæ¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¶Ë¤á¤é¤ì¤¿¡×¤È»Å³Ý¤±¤òÆ¨¤µ¤º¡¢ºÇ¸å¤ÏÎÏ¶¯¤¯²¡¤·ÀÚ¤ê¡Ö¶«¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£¡Ö¥·¥ã¡¼¡¼¡ª¡×¤È¤¤¤¦Íº¤¿¤±¤Ó¤¬¸ÅÅÔ¥Ð¥ó¥¯¤Ë¶Á¤¡¢¤½¤ì¤Ï¤Þ¤¿¶¥ÎØ³¦¤Ë¸¤Éú¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Àä¹¥¤ÎÅ¸³«¤Ë¤âº¹¤»¤º£²Ãå¤Îº´¡¹ÌÚ¤Ï¡Ö¤¢¤Î»Ò¡¢¶¯¤¤¤ï¡Á¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤¬¡¢¸¤Éú¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤âº¹¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¡ª¡×¤È¾Ð¤Ã¤ÆÊÖ¤·¤¿¤â¤Î¡£¿á¤ÃÀÚ¤ì¤¿»×¤¤¤Ç¡¢¤è¤ê¥Ñ¥ï¡¼¤ò¸Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤È¤Ë¤â¤«¤¯¤Ë¤â¡Ö£Çµ¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¡×¤¬»ÈÌ¿¤ÈÇ¤¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Íè·î¤ÎÁ°¶¶£Çµ𥶡¿Î¿Æ²¦Ç×¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÌÜÉ¸¡£¡ÖÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ë¾Þ¶â¤ÎÌÌ¤Ç¤â¾å°Ì¤Ë¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÆÍ¤¿Ê¤à¡£
¡ÖµîÇ¯¤â¾Þ¶â¤Ç¤³¤ó¤Ê°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤Æ¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£¤½¤ì¤Ë£ÓÈÉ¤È¤·¤Æ¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤âÀÕÇ¤¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×