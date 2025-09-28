政治ジャーナリストの青山和弘氏が２８日、「ＡＢＥＭＡ的ニュースショー」（ＡＢＥＭＡ）に出演し、自民党総裁選（１０月４日投開票）の票読み予想を行った。

総裁選には、小林鷹之元経済安保担当相、茂木敏充前官房長官、林芳正官房長官、高市早苗前経済安保担当相、小泉進次郎農相が立候補している。

【小泉氏】国会議員１０５、党員８０、合計１８５【高市氏】国会議員５５、党員１１５、合計１７０【林氏】国会議員７０、党員６５、合計１３５【小林氏】国会議員国会議員３５、党員２０、合計５５【茂木氏】国会議員３０、党員１５、合計４５と予想した。

青山氏は党員票をポイントに挙げ「最初の頃は小泉さん優勢だったんですけど今、高市さんが大分リードしてきています。ステマ問題でさらに増えて行くと合計の所でも変わっていく可能性があるし、少なくとも今の状況だと決選投票は小泉・高市」と解説した。

小泉氏と高市氏の党員票の差は３５で青山氏は「小泉さんの１５票がこっち（高市氏）に行くとすると６５と１３０。そうするとダブルスコアになる。決選投票でダブルスコアの党員票をひっくり返すということが、今回の総裁選わざわざ党員票入れてやったのに、いいのかというプレッシャーが国会議員にものすごくかかるんですよ」と指摘。

続けて「今、自民党の難局で党員の声をわざわざ聞いたのに党員の声を無視するのかというプレッシャーがかかる可能性がある。だからこの党員票がこの後どれぐらい高市さんに乗るのか、乗らないのか。小泉さんがどれぐらい減らすのか、減らさないのかというのが今後の流れを大きく決める可能性があります」と述べた。