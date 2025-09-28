【7位〜12位】9月29日(月)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡
【7位】双子座
総合運：★★★☆☆
リラックスして過ごせそうな1日です。特に、友だちと気楽なおしゃべりをすると「こんなこともできそう」「これもしてみたい」と、ワクワクした気持ちになれそう。人の考えを否定しないことが、この運気を生かすポイント。
「察してほしい」「本当に言いたいことに気づいてほしい」と思って恋の相手と接していると、ストレスが溜まりそう。伝えたいことは、ストレートな言葉で言うのが〇。ただし「今日じゃなくてもいいかも」と思うことは後日に。
金運
今日購入した物は、後から何度も｢買ってよかったな｣と、感じられそうです。即断即決でお金を使ったほうがいい運気でもありますから、買い物は短時間で済ませるつもりで。｢この時間には切り上げる｣と、タイムリミットを作るのも〇。
ラッキーアイテム：ぬいぐるみ
ラッキーカラー：ピンクゴールド
【8位】乙女座
総合運：★★★☆☆
「どうするべきか？」「なにがベストか？」と考え始めたら、一時停止。3回深呼吸をしたあと、最初に思いついたことに従いましょう。直感的に動いていくと、さらにいいアイデアが湧いてくる日です。
恋愛運
心の弱い部分を見せると、恋の相手との関係が大きく前進する可能性大！コンプレックスや、ほかの人に話していない悩みを打ち明けてみるといいでしょう。ひとことずつ言葉を区切って、ゆっくりと話すのが運気を生かすポイントです。
金運
インスピレーションが冴える金運の日です。｢こうなるはずだ｣と感じたことは、いいこともそうでないことも、信じてみましょう。そして、その上で｢なにをするのがベストか｣と考えてみると、お金をグンと強く引き寄せられるはず！
ラッキーアイテム：ウェットティッシュ
ラッキーカラー：オフホワイト
【9位】水瓶座
総合運：★★☆☆☆
普段以上に、人の気持ちを深く理解できる日です。「わかるよ」と寄り添って「こう思うよね」と人の気持ちを代弁してみて。ただし、だれかの悪口が始まりそうになったら、話題を切り替えてしまうことがポイントです。
恋愛運
どんな考え方をしているのか、これまでどんな経験をしてきているのか、相手についてたくさん知りたいという気持ちをそのまま伝えてください。決して否定せずに話を聞いていると、心のつながりがしっかりと強くなる日です。
金運
支払いの方法や予算など、自分のなかでのお金のルールを、今日は｢どうでもいい｣と感じてしまうかも。ただ、そのルールを守ることが、金運を守ることにもつながる日です。冷たい水を飲んだり、散歩をしたりして、気分転換すると〇。
ラッキーアイテム：ランタン
ラッキーカラー：パープル
【10位】山羊座
総合運：★★☆☆☆
大切なことについて、考え方や価値観が変化するかもしれません。これまでの自分の考えを否定しなくても大丈夫。「どちらも間違っていないのだ」という前提で物事を見てください。すると、今後への自信が深まっていくはずです。
恋愛運
なに気なく言ったひと言や、ちょっとした行動が恋の相手の逆鱗に触れる可能性がある日。反論しないことが大切。「これに関しては、100％折れよう」という気持ちで話し、素直に謝って。その姿が相手の愛情を深めるはずです。
金運
貯蓄や運用、投資などについて、｢長期的に考えなければ｣と思っていると、自分にプレッシャーをかけすぎて大切なことを見落とすかも。それより、日用品の買い物や交通機関などで、小さな節約をしたほうが金運UPにつながります。
ラッキーアイテム：ギンガムチェック
ラッキーカラー：ライラック
【11位】牡牛座
総合運：★★☆☆☆
「どうしてもこうしたい」という気持ちが、今日は強くなるかもしれません。すぐに思いを叶えようと、頑張りすぎないで。なぜこだわりたいのか理由を考えると、満足するための最短距離を発見できるでしょう。
恋愛運
「信じられない」「安心できない」という気持ちが湧きあがりやすい日。相手が悪いように見えるかもしれませんが、決して責めたり問い詰めたりしないで。「ネガティブになりやすい日なんだ」と考えて、連絡は明日以降にするのが得策。
金運
大きな波はなく、穏やかな金運の日です。ひとつだけ気をつけるといいのは、ストレスによる散財。心や体が疲れたと感じたら、ほんの数分でもOKですから休憩を。それから、運動やおしゃべりも、お金を守る味方になってくれます。
ラッキーアイテム：花束
ラッキーカラー：ワインレッド
【12位】蟹座
総合運：★☆☆☆☆
自分で自分にプレッシャーをかけてしまう運気。深呼吸をして「完璧なんてあり得ないし、求められていない」と声に出してみてください。それから、キャンディーなどの甘い物を持ち歩くのも〇。気分が適度に緩みます。
恋愛運
自分では気づいていない魅力がキラリと輝いて、恋の相手に好印象を与える運気！明るい色や軽い素材の服、それから明るい場所が好調な恋愛運の後押しに。恋の相手に対しては、正面よりも隣や斜めの位置にいたほうが話しやすいでしょう。
金運
｢お買い得！｣と喜べる買い物ができそうな運気。気になっている物や手に入れたい物があれば、ネットでチェックをするのがオススメ。ちょっとした隙間時間にもなにか情報がないか確認してみるのが、運気を生かすポイントです。
ラッキーアイテム：パスケース
ラッキーカラー：アイボリー