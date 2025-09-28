英国では1台も売れず 2台と同じ内容はない

モンテヴェルディ・ハイスピード 375Lの英国ディーラーになったのが、ロンドンのハイゲート社。ポール・マイケルズ氏が、年間12台の輸入枠だったという当時を回想する。

【画像】UKでは1台も売れず モンテヴェルディ・ハイスピード 同時期のエキゾチック・モデルたち 全150枚

「ペーター・モンテヴェルディさんから連絡があり、契約を結びました。明るくて話しやすい人物でしたよ。取材は沢山ありましたが、クルマは1台も売れませんでした」。1万450ポンドという高額が、その一因になった。悩ましい製造品質も理由になったはず。



モンテヴェルディ・ハイスピード 375L（1969〜1976年／オーストラリア仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

少量生産のエキゾチック・モデルでは珍しくないが、ハイスピード 375Lには2台として同じ内容はなかった。また、最終的に何台生産されたのか定かでもない。

シリアルナンバーやオーナーの名前がリスト化された資料によれば、ハイスピード 375Lは66台ラインオフしたことになる。右ハンドル仕様は、その内の9台だ。

息が詰まるほどの美貌 開放的なキャビン

ご登場願った1台は、オーストラリアで1971年に登録されている。翌年のメルボルン・モーターショーで、モンテヴェルディ社ブースへ展示された車両、そのものでもある。

近年にレストアを受け、アメリカやオーストラリアのコンクール・デレガンスで表彰され、2024年にグレートブリテン島へやってきた。現在のオーナーは、アルバート・ヒッチコック氏。ガレージへしまい込まず、積極的に走らせているそうだ。



モンテヴェルディ・ハイスピード 375L（1969〜1976年／オーストラリア仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

ハイスピード 375Lは、知る人ぞ知るグランドツアラーだが、神秘性も漂わせる。息が詰まるほどの美貌で、胸がいっぱいになる。その内側へ秘めた実力は、視覚が構築するイメージへ応える事ができるのか、いたずらな疑問も湧く。

インテリアは、ボディほど完成度は高くないだろう。ドアを開くと、中央に巨大なトランスミッショントンネル。7.2Lのクライスラー社製V8エンジンは、中央寄りに搭載されている。ペダル周りは窮屈ながら、キャビン自体は開放的だ。

ボディ後方を沈めて加速 瞬間でわかる速さ

エンジンを始動すると、怒号に包まれるかと思いきや、車内が少し排気ガス臭い程度。初期型で、角ばった後期型よりダッシュボードが美しい。ボールの付いたシフトレバーでDを選択。右足を僅かに傾けると、ビッグブロックの唸りが微かに耳へ届く。

想像以上に扱いやすいが、グレートブリテン島の狭い田舎道との相性は良くない。渋滞も似合わない。開けた大地に伸びる一本道へ進めば、印象は一変する。エンジンは粘り強いトルクを湧出し、3速「トルクフライト」ATがスムーズに疾走させる。



モンテヴェルディ・ハイスピード 375L（1969〜1976年／オーストラリア仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

ギア比は、1000rpm当たり48km/hと高め。V8エンジンは最近リビルドされたばかりで、派手なテールアウトを誘う回転上昇は避けるべきだろう。

右足を更に倒すとキックダウン。車内は心地良い高音で満ち、リミテッドスリップ・デフが巨大なトルクを受け止めつつ、ボディ後方を沈めながら速度上昇が始まる。中域のパンチ力は間違いない。速いことが、瞬間でわかる。

魅惑的ボディに圧倒的トルク 逆らえない魔力

車重は1662kgと、重すぎない。ステアリングはウォーム＆ローラー式で、正確性に欠ける。重量配分は50：50が主張されていたが、身のこなしが軽いわけではない。ノーズヘビーでもないが。

写真で見るとボディロールが小さくないものの、安定性は悪くない。ハイスピード 375Lは回頭性に優れ、アンダーステアへ良く耐える。



モンテヴェルディ・ハイスピード 375L（1969〜1976年／オーストラリア仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

試乗は短い時間で終わったが、筆者のロマンティックな気持ちが冷めることはなかった。1970年代のグランドツアラーへ抱くであろう、イメージ通りの大きな高級車だった。性能はその頃の最高ではないとしても、それ以上の記憶を刻んでくれた。

魅惑的なボディに、圧倒的なトルク。何でも許してしまいそうな、逆らえない魔力がある。孤高のモンテヴェルディが生み出す夢は、今でも巨大なものに思えた。

協力：アルバート・ヒッチコック氏、アンディ・ヘイウッド氏、マクグラス・マセラティ社

モンテヴェルディ・ハイスピード 375L（1969〜1976年／オーストラリア仕様）のスペック

英国価格：1万450ポンド（新車時）／45万ポンド（約8910万円／現在）以下

生産数：66台

全長：4673mm

全幅：1803mm

全高：1270mm

最高速度：244km/h

0-97km/h加速：約6.0秒

燃費：3.9km/L

CO2排出量：−g/km

車両重量：−kg

パワートレイン：V型8気筒7206cc 自然吸気OHV

使用燃料：ガソリン

最高出力：375ps/4600rpm

最大トルク：66.3kg-m/3200rpm

ギアボックス：3速オートマティック（後輪駆動）