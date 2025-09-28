スヌーピーが日本の伝統織物のモチーフに！老舗の「龍村美術織物」が手がける茶道具と日常雑貨がすてきすぎる
創業1894年の老舗織物会社「龍村美術織物」が、特別企画としてスヌーピーをモチーフにした4種類の織物生地を使い、数量限定の和小物と雑貨を発売した。
【写真】「龍村美術織物」が手がける「PEANUTS」デザインコレクションを見る
■ペールトーンの優しい色合いにかわいいスヌーピーが織り込まれた特別な4種をチェック
「かわいいものが好き」「キャラクターグッズに目がない」「伝統工芸を気軽に取り入れたい」といった要望に応え、制作が決定した今回の特別企画。
4種類の生地は、2柄をそれぞれ2パターンのカラーリングで織り上げたもの。同じ紋様でありながら、異なる印象を与えるから不思議！
朝焼けのようなオレンジと海や空を思わせるブルーの「スヌーピーと宝さがし」は、青海波と宝尽くしを組み合わせた縁起のよい日本の伝統紋様に、スヌーピーをプラス。丁子や宝巻といったお宝モチーフは角度によって見え隠れする織り方で表現されており、スヌーピーが宝探しをしているような遊び心のあるデザインだ。
「からくさスヌーピー」は、落ち着いたグリーンと、グラデーションが美しいマルチの2種類。生命力の象徴として古くから親しまれるからくさ模様をベースに、線描写のスヌーピーを隠し絵のように描き加えているのが特徴。繊細な陰影を楽しめる、絹織物ならではの光沢と風合いが魅力だ。
いずれも、伝統的な紋様や織り技術を用い、現代的なカラーリングとかわいいスヌーピーのモチーフを取り入れている。まるで、コミック「PEANUTS(ピーナッツ)」誕生75周年という節目を盛大に祝福しているかのよう！
■茶道具を中心にポーチやお財布など、和雑貨を豊富にラインナップ！
「スヌーピーと宝さがし」「からくさスヌーピー」の各2色、全4種の織物生地は、普段使いできる和雑貨に仕立てられている。
茶道具の「古帛紗」(4950円)と「出帛紗」(9900円)は、インテリアのアクセントとしても活用できちゃう！同じく「数寄屋袋」(1万4300円)や「懐紙入」(7700円)も茶道具のひとつ。和装で臨む慶事に備えて、ひとつは持っておきたいアイテムだ。
普段使いにぴったりなのが、「ミニ巾着」(6050円)や「半月ポーチ」(6600円)、「がま口コスメポーチ」(8800円)の3点。しっかりとした作りで、長く愛用できるのもポイント。
ラインナップにはお財布も含まれる。ポケットや帯の間に入れて使うことをふまえ、あえてマチのない形に仕上げたという「コイン入」(3300円)、お札と小銭にカード入れを備えた「チャック付札入」(1万1000円)、二つ折りでコンパクトな「二折札入」(1万1000円)の3種から、使い慣れたタイプを選びたい。
ビジネスシーンに映える「縦型カードケース」(7700円)や「ペンシルケース」(3300円)、「ブックカバー」(6050円)もおすすめ！
以上のアイテムは、「龍村美術織物」のオンラインショップおよびショールームにて販売中。スヌーピーをきっかけに、伝統織物の魅力に触れよう。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
