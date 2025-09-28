¡Úµð¿Í¥¹¥¿¥á¥ó¡ÛÁ°ÆüµÕÅ¾ÂÇ¤Îº´¡¹ÌÚ½ÓÊå¤¬¡Ö1ÈÖ¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¡×CS2°Ì¿Ê½Ð¤ØÍî¤È¤»¤Ê¤¤»î¹çÂ³¤¯
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ¥ä¥¯¥ë¥È-µð¿Í(28Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì)
µð¿Í¤¬¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ìî¼ê¤ÏÁ°Æü¤«¤é1Áª¼ê¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¡¢¡Ö1ÈÖ¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ëº´¡¹ÌÚ½ÓÊåÁª¼ê¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º´¡¹ÌÚÁª¼ê¤ÏÁ°Æü¤ÎDeNAÀï¡¢9²ó2¥¢¥¦¥È¤«¤éµÕÅ¾2¥Ù¡¼¥¹¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Á»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹³èÌö¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢´ßÅÄ¹ÔÎÑÁª¼ê¤È¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÁª¼ê¤ÎÂÇ½ç¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¡¢¡Ö5ÈÖ¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤¬¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÁª¼ê¡¢¡Ö6ÈÖ¡¦¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¡×¤¬´ßÅÄÁª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀèÈ¯¤Ï¥×¥í7Ç¯ÌÜ¤Î²£Àî³®Åê¼ê¡£º£µ¨¤Ï24»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢Ä¾¶á¤Î5»î¹ç¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀèÈ¯¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ä¤ê3»î¹ç¡¢µÕÅ¾¤Ç¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º2°Ì¿Ê½Ð¤Ø¤Ò¤È¤Ä¤âÍî¤È¤»¤Ê¤¤»î¹ç¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢Á°²óÅÐÈÄ¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë²£ÀîÅê¼ê¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¢¦ÂÐ¤¹¤ë¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¥¹¥¿¥á¥ó
1(Ãæ)±ö¸«ÂÙÎ´
2(Í·)Ä¹²¬½¨¼ù
3(Æó)»³ÅÄÅ¯¿Í
4(»°)Â¼¾å½¡Î´
5(°ì)¥ª¥¹¥Ê
6(º¸)Æâ»³ÁÔ¿¿
7(±¦)ßÀÅÄÂÀµ®
8(Êá)ÃæÂ¼ÍªÊ¿
9(Åê)¹â¶¶Ô÷Æó