¡¡¡ÖÂçÁêËÐ½©¾ì½ê¡¦Àé½©³Ú¡×¡Ê£²£¸Æü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡Î¾²£¹Ë¤Ë¤è¤ë³ÚÆü·èÀï¤Ï¡¢Í¥¾¡·èÄêÀï¤ÇÂç¤ÎÎ¤¤¬Ë¾ºÎ¶¤ò´ó¤êÅÝ¤·¤Ç²¼¤·¡¢²£¹Ë¾º¿Ê¸å½é¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜ³ä¤ÇË¾ºÎ¶¤ËÇÔ¤ì¡¢£±£³¾¡£²ÇÔ¤ÇÍ¥¾¡·èÄêÀï¤Ë¤â¤Á¤³¤Þ¤ì¤¿¡£º£¾ì½ê¤Þ¤Ç¤Î²áµî¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï£²¾¡£¶ÇÔ¡£¶ì¼ê¤È¤¹¤ëÁê¼ê¤ËÊÂ¤Ð¤ì¤¿¤¬¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤Ç¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈË¾ºÎ¶¤ò¼õ¤±»ß¤á¡¢ÅÚÉ¶³°¤Ø¤ÈÄÉ¤¤¤ä¤Ã¤¿¡£Êª¸À¤¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤¬¡¢·³ÇÛÄÌ¤ê¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Àé½©³Ú¤Ë£±º¹¤ÇÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò±é¤¸¤ë²£¹ËÆ±»Î¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ï£¶Ç¯¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡££²¾ì½ê¤Ö¤ê£µÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£